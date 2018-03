Llegó el tráiler oficial de "Deadpool 2" y trajo a un nuevo grupo de antihéroes

Deadpool 2 es uno de los estrenos más esperados del año para los seguidores de los superhéroes, no sólo porque su primera película estuvo muy bien, sino porque la campaña de promoción genera expectativa.

Primero, estuvo aquel adelanto en el que Deadpool, a quien le da vida Ryan Reynolds, pintaba al óleo en cámara como lo hacía el artista y presentador llamado Bob Ross. Después, vino el tráiler "animado" que presentó al villano, Cable, que estará a cargo del actor Josh Brolin.

Y ahora llega —¡por fin!— el primer tráiler oficial.

Y está repleto de humor y de acción, como era de esperar. Musicalizado al principio por "I'm All Out Of Love" de Air Supply, Deadpool entra en escena para después enfrentarse a su rival, besarse con su novia y armar su propia fuerza, la Fuerza-X, que es algo así como una versión más incorrecta, violenta y a la vez desopilante, de los X-Men.



Aunque hay que aclarar que en los cómics de Marvel, a la Fuerza-X la entrena Cable y se enfrenta a Deadpool (aunque han habido diferentes grupos), algo que acá se plantearía de manera diferente.

De hecho, se espera que esta fuerza tenga su propia película a modo de spin off de Deadpool, que estaría en el equipo al igual que Cable. No se sabe cuáles serán los otros miembros de la pandilla.

Volviendo al tráiler, la misión de Deadpool en esta segunda película será proteger a un niño mutante de las garras (o las armas) de Cable. Será para eso que armará este grupo de mutantes/antihéroes.

El estreno de Deadpool 2 está previsto para mayo.