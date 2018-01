Ahora llegan los BAFTA: Guillermo del Toro lidera las nominaciones

La película de fantasía del director mexicano Guillermo del Toro La forma del agua, lidera la carrera para los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) que se entregarán el próximo mes, después de obtener 12 nominaciones.

El drama de la Segunda Guerra Mundial Darkest Hour y la comedia dramática Tres anuncios por un crimen recibieron nueve nominaciones cada una el martes. Blade Runner 2049 y Dunkerque obtuvieron ocho.

Sally Hawkins por La forma del agua, y Frances McDormand por Tres anuncios por un crimen, obtuvieron nominaciones en la categoría mejor actriz. Daniel Day-Lewis y Gary Oldman, en tanto, fueron nominados como mejor actor principal.

"Me siento increíblemente honrada con tal nominación. Es muy especial ser honrada por los BAFTA", dijo la británica Hawkins en un comunicado.



Lista con las principales categorías

Mejor película:

Llámame por tu nombre

​Darkest Hour

Dunkerque

La forma del agua

Tres anuncios por un crimen

Mejor película británica:

​Darkest Hour

The Death of Stalin

God’s Own Country

Lady Macbeth

Paddington 2



Mejor película en lengua extranjera:

Elle

First They Killed My Father

The Handmaiden

Loveless

The Salesman

Mejor documental:

City of Ghosts

I Am Not Your Negro

Ícaro

An Inconvenient Sequel

Jane

Mejor cinta animada:

Coco

Loving Vincent

My Life as a Courgette

Mejor director:

Denis Villeneuve, Blade Runner 2049

Luca Guadagnino, Llámame por tu nombre

Christopher Nolan, Dunkerque

Guillermo Del Toro, La forma del agua

Martin McDonagh, Tres anuncios por un crimen

Mejor guion original:

Get Out

I, Tonya

Lady Bird

La forma del agua

Tres anuncios por un crimen

Mejor guion adaptado:

Llámame por tu nombre

The Death of Stalin

Film Stars Don’t Die in Liverpool

Molly’s Game

Paddington 2

Mejor actriz:

Annette Bening, Film Stars Don’t Die in Liverpool

Frances McDormand, Tres anuncios por un crimen

Margot Robbie, I, Tonya

Sally Hawkins, La forma del agua

Saoirse Ronan, Lady Bird

Mejor actor:

Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Daniel Kaluuya, Get Out

Gary Oldman, Darkest Hour

Jamie Bell, Film Stars Don’t Die in Liverpool

Timothée Chalamet, Llámame por tu nombre

Mejor actriz de reparto:

Allison Janney, I, Tonya

Kristin Scott Thomas, Darkest Hour

Laurie Metcalf, Lady Bird

Lesley Manville, Phantom Thread

Octavia Spencer, La forma del agua

Mejor actor de reparto:

Christopher Plummer, All the Money in the World

Hugh Grant, Paddington 2

Sam Rockwell, Tres anuncios por un crimen

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Tres anuncios por un crimen

Mejor música original:

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkerque

Phantom Thread

La forma del agua



Mejor fotografía:

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkerque

La forma del agua

Tres anuncios por un crimen

Mejor edición:

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkerque

La forma del agua

Tres anuncios por un crimen

Estrella en ascenso (voto del público):

Daniel Kaluuya

Florence Pugh

Josh O’Connor

Tessa Thompson

Timothée Chalamet