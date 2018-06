Liza Minnelli no aprueba la película sobre su madre que interpretará Renée Zellweger

Lo que se dice felicidad no es lo que demuestró Liza Minnelli con la película sobre su madre, Judy Garland que interpretará Renée Zellweger.



La ganadora del Oscar por el musical Cabaret, de 72 años, publicó en Facebook que ella no está involucrada en la película, negando además que se haya reunido con la actriz, también ganadora del Oscar, para la biopic sobre su madre, y cuyas primeras imágenes ya se dieron a conocer.

"Nunca me he reunido ni hablé con Renée Zellweger. No sé cómo se inician estas historias, pero no apruebo la próxima película sobre Judy Garland de ninguna manera. Cualquier informe que indique lo contrario es 100% ficción", escribió Minnelli en su cuenta de Facebook.

Renée Zellweger interpretando a Judy Garland en la primera foto promocional de la película. Foto: Difusión

Esta biopic, dirigida por Rupert Goold que tendrá como título Judy, se centrará en los últimos conciertos que brindó Garland en el Londres de 1968. Uno que agotó localidades pese al cansancio y deterioro que presentaba la cantante y actriz. Según la revista Variety, también se contará las diversas relaciones de la dos veces nominada al Oscar. Película que se estrenará a fines de este año en Estados Unidos.