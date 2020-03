Leticia Jorge habla de "Alelí" y de cómo hacer reír con cosas que podrían ser un drama

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves, Leticia Jorge estrenó Alelí, una comedia sobre una familia que pasa por una sucesión complicada. Es la segunda película de la directora que debutó (a medias con Ana Guevara) con Tanta agua. Alelí está protagonizada por Néstor Guzzini, Cristina Morán, Mirella Pascual y Romina Peluffo tiene un diseño de producción de Nicole Davrieux y está producida por Agustina Chiarini de Mutante Cine.

—¿Cómo llegaste a esta historia?

—Salió de conversaciones con Anita (Ana Guevara, colibretista) y ver que las dos estábamos cerca de gente que estaban pasando por duelos y no lo hacía de la manera más balanceada. Así, teníamos una acumulación de anecdótas que podían ser muy terribles o muy graciosas. Enfatizamos que fuera una comedia.

—La historia se presta para esos dos miradas.

—Si cuento que es el duelo de una familia que perdió al padre y están todos peleados, hay que avisar que es una comedia.

—¿No se vieron tentadas, al comienzo, de volverlo un drama?

—Nunca. La forma que encontró la película fue la de una sátira porque hay momentos donde la realidad está levemente transformada, donde no intenta ser tan naturalista como las actuaciones, por ejemplo. Pero nunca tuvo una intención solemne.

—¿Cómo es la rutina de trabajo con Guevara?

—Somos bastante meticulosas y hay mucha charla y edición. Lo que hacemos es bajar a papel lo que surge y sobre eso empezamos a editar. Casi te das cuenta qué es lo que estás contando cuando lo estás escribiendo. Trascendés la anécdota y te das cuenta qué estás diciendo.

—El rodaje fue a fines de 2017 y se estrenó ahora. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo?

—Terminamos en diciembre de 2017 de filmar y en marzo de 2018, hice el primer corte y me embaracé de mellizos. Un embarazo de mellizos es muy exigente y después de tenerlos y desapareció toda mi idea de la energía que le iba a dedicar a la película. Así, me llevó un año terminarla. Y el año pasado se me fue con los chicos aunque viajé a un par de lugares, pero fue un año intenso.

—Es una película hecha por muchas mujeres pero el centro parece estar en la crisis de Ernesto, el personaje de Néstor Guzzini. ¿Por qué eso?

—Un crítico francés le preguntó a Romina (Peluffo, una de las protagonistas) si yo era su personaje, Silvana. Y capaz que yo soy Ernesto pero no voy a decir yo que mi alter ego es el gordito problematizado. Estamos hablando de la relación entre hermanos y la relación con los padres de uno. Él, cierto, tiene un peso por ser el varón pero podría pasarle lo mismo a hermana mayor.

—Está bien pero su crisis parece la más desarrollada...

—Lo que pasa es que Lilián (el personaje que interpreta Mirella Pascual) no es como Ernesto que está todo para afuera, es pura emoción.

—¿Cómo has cambiado como directora entre Tanta agua y Alelí?

—Lo que sentí es que tenía que relajar aspectos para poder dedicarme a otros. Sentí que lo más importante eran los actores, que había mucho diálogo y que eso necesitaba una atención durante el rodaje. Busqué que el lenguaje se adaptara al tono de comedia. Hay una puesta en escena dedicada a buscar la manera de que, por ejemplo, funcionen mejor los chistes.