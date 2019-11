"Let it snow", estrellas juveniles para una comedia con tono navideño está en Netflix

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vaya uno a saber porqué las películas navideñas son tan atractivas para esta parte del mundo que no tiene fiestas con nieve, ni frío, renos, o muérdago.

Let it snow (como la canción de Dean Martin) es la nueva película de Netflix que sigue la tradición de otros títulos navideños como Love Actually, El diario de Bridget Jones o Last Christmas que se estrenará en cines la semana próxima y tiene a Emilia Clarke y Henry Golding de protagonistas.

Let it snow también mantiene otra tradición para estas comedias, un reparto lleno de caras conocidas. La película que dirige Luke Snellin (dirigió episodios de la serie Wanderlust), basada en la novela del mismo nombre escrita por Maureen Johnson, John Green y Lauren Myracle, es protagonizada por Isabela Merced (o sea la versión de carne y hueso de Dora la exploradora), Shameik Moore (quien le puso la voz a Miles Morales en Spiderman: un nuevo universo), Odeya Rush (Hannah en Escalofríos), Mitchell Hope (el Rey Ben en la saga de Disney, Descendientes), Kiernan Shipka (protagonista de la serie El mundo oculto de Sabrina) y Jacob Batalon (Ned Leeds, el gordito amigo de Peter Parker en la nueva saga de Spiderman). Ellos son parte de los habitantes del pueblito donde la acción transcurre, que tienen que soportar una fuerte tormenta de nieve. Y al igual que en Love Actually, la trama se compone por las pequeñas historias de estos personajes.

Imagen de la película "Let it snow". Foto: Difusión

En una historia, Tobin (Mitchell Hope) lamenta a su mejor amiga de toda la vida, Angie “el Duque” (Kiernan Shipka), no sea recíproca con sus sentimientos románticos. Y para completar el problema, el chico rico, educado y carilindo JP (interpretado por el modelo Matthew Noszka), está de vuelta en la ciudad para empeorar los planes del chico. En otra historia, Dorrie (Liv Hewson) lucha por equilibrar su enamoramiento con una animadora, Tegan (Anna Akana) mientras se preocupa por su mejor amiga Addie (Odeya Rush), quien teme que su novio la esté engañando y vive pendiente de lo que pasa en su celular. La tercer historia es la de Julie (Isabela Merced), quien conoce en una tormenta de nieve a la nueva estrella de la música, Stuart (Shameik Moore), quien en apariencia tiene una vida de ensueño, al menos en comparación con la de la chica que tiene que decidir si seguir sus sueños y estudiar en Columbia, o quedarse en el pueblo a cuidar a su madre enferma.

Imagen de la película "Let it snow". Foto: Difusión

Lo que une a todas estas historias separadas es el simpático Keon (Jacob Batalon), quien se prepara para organizar la mejor fiesta de Navidad de todos los tiempos, la que también será la excusa para que estos personajes se reúnan.

Algunas lágrimas, mucho romance y una trama simplona pero entretenida son los ingredientes de esta comedia romántica que tiene como fondo esa tormenta de nieve que logra unir a los personajes, y una Navidad que cambiará la vida de los habitantes.