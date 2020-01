Laura Dern, abogada implacable o madre buena, dos caras de una actriz intensa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves se estrena en Uruguay, Mujercitas, la nueva versión del clásico de Louise May Alcott dirigido por Greta Gerwig. Allí Dern interpreta a Marmee March, que cuida de las nenas interpretadas por Saorsie Ronan, Emma Watson, Florence Pugh y Eliza Scanlen.

En una entrevista de junio del año pasado, Laura Dern aseguraba sentirse “lista para probar cualquier cosa y sumergirme más profundo”. De eso ha dejado evidencia la temporada de premios.

Para empezar está en dos de las películas del año. En Marriage Story interpreta, con mucha gracia, a una inquebrantable abogada de divorcios, lo que le dio su tercera nominación al Oscar y su sexto Globo de oro. En Mujercitas, que se estrena este jueves en Uruguay, es la Marmee, la encantadora matriarca del clan March.

Su papel en Marriage Story, además, le dio una nominación al Bafta y el premio del Sindicato de Actores, además de ser elegida mejor actriz por varias asociaciones de críticos, incluyendo la de Nueva York que la reconoció por los dos papeles.

Tanta exposición por esas dos películas (que entre las dos tienen 12 nominaciones al Oscar) podría hacer pensar en un regreso pero nada más alejado de la ética de trabajo de Dern. En los últimos años, ha tenido serie propia (Enlightened, las dos temporadas están en HBO; es muy buena), ha sido una parte crucial de una serie exitosa (Big Little Lies, por la que ganó Emmy y Globo de Oro) y hasta formó parte del universo Star Wars (fue Holdo, vicealmirante y mártir en Los últimos Jedi). Además estuvo en el regreso de Twin Peaks de su mentor David Lynch, la volvió a dirigir Alexander Payne (en Pequeña gran vida, antes lo había hecho en Citizen Ruth, tremendo papel) y estuvo nominada al mejor actriz secundaria por Alma salvaje, donde hacía de madre de Reese Whiterspoon. El papel de madre ha sido recurrente en su carrera reciente.

Laura Dern en la película "Marriage Story". Foto: Difusión

Además, en 2017, era miembro del Consejo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas cuando se le quitó la membresìa a Harvey Weinstein. Es una mujer comprometida.

Dern es pura aristocracia de Hollywood. De hecho decidió que quería ser actriz cuando su padre, el actor Bruce Dern, estaba filmando Trama macabra de Alfred Hitchcok y su madre, la actriz Diane Ladd, Alicia ya no vive aquí de Martin Scorsese, donde la propia Dern aparece como “niña comiendo un cucurucho de helado”. Eso fue 1973 tenía seis años. Hizo de hija de su madre en cuatro películas (El hombre que vino a matar, Corazón salvaje, Citizen Ruth y Daddy and Them) y en Enlightened.

Laura Dern en la serie "Twin peaks". Foto: Difusión

Nacida en 1967, estudió teatro con Lee Strasberg en Nueva York y sus primeros papeles más o menos destacado fueron Foxes de Adrian Lyne y en Máscara de Peter Bogdanovich. Y ahí apareció David Lynch.

“Cuando había hecho Máscara, estaba haciendo Terciopelo azul”, le dijo Dern a la directora de Mujercitas, Greta Gerwig en un reportaje para Inside the Actor’s Studio. “Y a pesar de otras películas, esas eran las más conocidas y eran más percibidas como del tipo la chica de al lado. Y, entonces, de repente comencé a ver que iba a ser encasillada. Y fue un regalo increíble que un cineasta que sabes que te conoce te dijera ‘Ahora quiero que hagas todo lo contrario de lo que hiciste la última vez’. Y dije: ‘Oh, David. ¿En serio crees que funcionará? ‘”.

Laura Dern en "Los últimos Jedi". Foto: Difusión

Funcionó y de Terciopelo azul, Dern pasó a interpretar a Lula en Corazón salvaje, una fantasía bien lynchiana donde mezcla iconografía estadounidense con su típica sordidez de bajo mundo. Dern combinaba un aire de femme fatale con mujer inocente que daba justo con el tono de la película.

Y ahí, eso fue 1990, empezó todo. Después vino, la nominación al Oscar por Noches de rosa de Martha Coolidge, Jurassic Park (ahora va a estar en la tercera Jurassic World), Un mundo perfecto de Clint Eastwood, Citizen Ruth de Payne, El doctor y las mujeres de Robert Altman, Cielo de octubre de Joe Johnston, Inland Empire de Lynch, The Master de Paul Thomas Anderson y Almas salvajes de Jean Marc Vallé.

Las actrices Laura Dern, Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Reese Witherspoon and Shailene Woodley de 'Big Little Lies. Foto: Efe

Pero es injusto para una mujer de su presencia, mencionarla al servicio de un montón de directores: ella es una parte fundamental del éxito artístico de esas películas. De una altura importante (1,78) y una presencia arrebatadora, Dern es una actriz de amplio registro y que está dispuesta a sacrificarlo todo por un papel. Su Renata Klein de Big Little Lies es un ejemplo de su poder como actriz.

Y eso también queda claro en un proyecto tan personal como la serie Enlightened, que produjo y es una gran historia contada con afecto y humor sobre una mujer después de un ataque de nervios. O también en los registros totalmente diferente que aplica en Marriage Story y en Mujercitas.

Son pruebas de una gran actriz que no está regresando sino que está disfrutando los frutos de una carrera que lleva 30 años en su mejor momento.