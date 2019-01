Kristen Stewart en una historia de moda y fantasmas que no se estrenó en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No es de extrañar que Personal Shopper, la película de 2016 de Olivier Assayas no se haya estrenado en Uruguay. Como muchas grandes películas es inclasificable y aunque tiene de protagonista a una estrella global (Kristen Stewart) y un tema que roza la elegancia de la moda actual, hay algo raro en todo el asunto. Y eso, justo, la hace genial. Ahora hay una chance de verla en el servicio on demand de Nuevo Siglo, NSNow.

Assayas fue, como muchos de los grandes directores franceses, crítico de cine en Cahiers du Cinema, la prestigiosa revista especializada en la que escribieron entre otros, Godard, Truffaut, Rohmer, Chabrol. Su primera película importante fue Irma Vep que es de 1996 y su filmografía desde entonces tiene momentos muy destacados como Los destinos sentimentales, Clean, Las horas del verano, El otro lado del éxito y Après mai (elegida por los críticos de The New York Times como una de las 25 películas del siglo XXI) y Carlos, dos que están en QubitTV.

Vea el trailer de "Personal Shopper",

una muchacha con poderes sobrenaturales

Y Personal Shopper, que se exhibió fugazmente en 2017 en el XXXV Festival Internacional de Cine de Uruguay. Es la historia de Maureen, una muchacha que elige ropa para una celebridad y, además, tiene poderes sobrenaturales que la comunican con el más allá aunque a quien ella busca en aquellos terrenos, su mellizo, no suele atenderla. Como si convivir con ese don fuera fácil, la pobre Maureen empieza a ser contactada vía mensaje de texto por un desconocido. Una escena central en que ella sale de París y termina en Londres “coqueteando” por celular con el extraño es uno de los grandes momentos de la película.

Esa clase de detalles probablemente hayan ayudado a conseguirle el premio a mejor director en Cannes en 2016.

Fue la segunda película de Assayas (quien está casado con la también directora, Mia Hansen-Love) con Stewart después de la también notable Clouds of Sils Maria donde estaba Juliette Binoche.

El principal escollo que no ha hecho popular a Personal Shopper —que es una película elegante, lujosa y de muy buen ver— es que juega con las expectativas del espectador. Es la historia glamurosa de una muchacha aburrida que anda en moto en un trabajo lindo que pero que a ella la incordia, cierto, pero también una fábula supernatural que incluye incluso una aparición fantasmagórica.

Pero esa ambición y poco respeto por los géneros, podrá espantar audiencias pero es de las mejores cosas que suele ofrecer Assayas. Si uno entra en su juego, Personal Shopper tiene escondidas buenas nuevas.



“Es una película muy divisiva”, reconoció Stewart a The New York Times. “No es fácil de describir la experiencia pesonal con ella pero eso no me preocupa. No me molestar ser parte de algo tan polarizadora”.



Tiene razón. Véala, y elija su bando. Este cronista está del lado de los que quedan fascinados.