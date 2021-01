La Justicia volvió a fallar a favor de Adrián Suar en la demanda por "El fútbol o yo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Justicia falló, en segunda instancia, a favor de Adrián Suar en la causa por plagio que le inició en julio de 2017 el escritor y periodista Daniel Frescó, quien alegaba que su novela, Enfermo de fútbol, había sido tomada como base para la película protagonizada y producida por el fundador de Polka, El fútbol o yo.

Luego de que la Justicia sobreseyera a Suar en noviembre y, tras la apelación de Frescó, se ratificó el sobreseimiento, y la causa quedó, a partir del miércoles 30 de diciembre, definitivamente cerrada. Según informó La Nación, el equipo de abogados que representan al gerente de programación de eltrece está analizando la posibilidad de iniciar una demanda por calumnias e injurias contra Frescó.

Imagen de la película "El fútbol o yo". Foto: Difusión

"Este Tribunal resolvió sobreseer a Adrián Schwartz Kirzner, en orden a los hechos denunciados, dejando expresa constancia que la formación del sumario no ha afectado el buen nombre y honor de quien gozare el sindicado, decisorio que fue confirmado -y por tanto se encuentra firme- por los integrantes de la sala VI de la Excma. Cámara del Fuero", dice el fallo.

En noviembre, el fallo a favor de Suar fue dispuesto por el juez Alberto Baños también se extendió a Marcos Carnevale, guionista y productor del film, y a José Mauricio Levy, otro de los productores. B



años resolvió el sobreseimiento dos semanas después de tomarles declaración indagatoria a Suar, Carnevale y Levy vía Zoom. Antes de esa instancia, el fiscal Martín Mainardi había pedido que se tomara la misma medida que fue apelada por el demandante.

El director Marcos Carnevale junto a Suar en la presentación de "El fútbol o yo" en Uruguay. Foto: Archivo

Al ser demandado, Suar dijo que no conocía a Frescó. "No lo plagiamos, no lo robamos, hicimos una película nueva y en todo caso se la compramos a otro. Imaginate qué lejos estamos de plagiar a esta persona", añadió. La película en la que Suar aseguró inspirarse es la producción franco-belga Je suis supporter du Standard, dirigida en 2013 por Riton Liebman.

"Está claro que novela y guion tuvieron una finalidad distinta desde su propio origen", escribió el juez Baños en su resolución. "La novela -agrega el magistrado- no fue pensada o concebida en cuanto a estructura y características como guion y éste no aparece como adaptación de aquella. Entiendo que a esta altura de las indagaciones me encuentro en condiciones de afirmar sin temor a equivocarme que uno no se encaballó sobre la idea de la otra. Son cosas bien distintas".