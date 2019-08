"Jurassic Park", "Notting Hill" y todo lo que se va del catálogo de Netflix en setiembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como todos los meses, además de estrenos, Netflix despide series, películas y documentales de su catálogo.

Para setiembre, hay muchas sagas que dicen adiós al servicio de streaming. Las tres entregas de Jurassic Park, las cuatro de Jason Bourne (las tres primeras que protagoniza Matt Damon y la que tiene a Jeremy Renner de principal), las tres de La momia, la franquicia de aventuras protagonizada por Brendan Fraser y Rachel Weisz; así como el derivado: El rey escorpión con Dwayne Johnson en el papel principal, todas se van.

Los seguidores de las series policiales tendrán un mes negro ya que Quantico, los episodios que quedaban de Criminal Minds, Scorpion, Revenge y la corta y única temporada de The Catch, quedarán fuera de la plataforma.

Y este mes el público infantil tendrá muchas bajas, como las animaciones Bob Esponja, Dora la Exploradora (irónicamente el mes del estreno del film), Las tortugas ninja, Avatar y Paw Patrol; la serie de Disney Bizaardvark y la película animada Coraline. Algunas de estas salidas estaban previstas para agosto, pero se retrasaron.

LISTA Todo lo que se despide el 1° de setiembre

Películas

99

A cambio de nada

Identidad desconocida

Bourne Ultimatum

La supremacía Bourne

Bourne: el legado

La momia (1999)

El regreso de la momia

La momia: la tumba del emperador dragón

El rey escorpión

The Mechanic: resurection

Baby Boy

Blancanieves y el cazador

​Burn, Burn, Burn

Hector

Can't Run From Love

Johnny English

Johnny English Reborn

Jurassic Park

Jurassic Park 2

Jurassic Park 3

​Kick-Ass

México bárbaro

El musical Miss Saigon

El último Elvis

Un policía suelto en Beverly Hills III

Una noche de amor

​La purga

Francisco

Las reglas de la vida

​Viviendo con mi ex

Sky High

Kristen Stewart en Blancanieves y el cazador (2012). Foto: Difusión

Documentales

Trainers

A River Below

Live and Let Live

City 40

Happy

Series

Criminal Minds

Marvel Inhumans

Mythbusters

Quantico

Stalkers who Kills

The Catch

Infantil

Avengers: Assemble

Yoo Hoo y amigos

Bizaardvark

2 de setiembre

Legendary (película)



4 de setiembre

​Kicking and Screaming (película)​

Las dos primeras partes de "Mi villano favorito" también se va de Netflix. Foto: Archivo

5 de setiembre

First Contact: Lost Tribe of the Amazons (documental)



6 de setiembre

In-Lawfully Yours (película)​

8 de setiembre

Lea to the Rescue (infantil)



9 de setiembre

Popstar: Never Stop Never Stopping (película)

10 de setiembre

Saneamiento básico: la película



11 de setiembre

Kathleen Madigan: Madigan Again (stand up)



"Mi Gran boda griega 2", otra peíicula que se va de Netflix. Foto: Difusión

12 de setiembre

Películas

La lista de Schindler

Billy Madison

Coraline

Si fueras yo

Wanted

Un lugar llamado Notting Hill



Infantil

Coraline

Mi Villano Favorito

Mi villano favorito 2



13 de setiembre

Must Likely to Die (película)

15 de setiembre

Película

Love in Tokio 1 y 2

​Dirty Weekend

Siempre viva

La adopción

La playa de los ahogados

Left Behind

Dora la Exploradora, una de las series animadas que también se despide de Netflix. Foto: Difusión

Serie

Listen to Love

Revenge

The Affair

Documental

Foo Fighters: Back and Forth

​George Harrison: Living in the Material World

Mala, Mala

16 de setiembre

Sneakerheadz (documental)

17 de setiembre

Star Trek: Beyond (película)

20 de setiembre

Mi gran boda griega 2 (película)

30 de setiembre

Infantil

Las tortugas ninja

​Avatar: la leyenda de Aang

​Bob Esponja

​Dora la exploradora

​Paw Patrol



Serie

Scorpion