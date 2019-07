Julieta Díaz: "Actrices Argentinas ha sido muy atacado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Seguramente muchos espectadores se rían, y quizá algunos también lloren un poco con No soy tu mami, la nueva película del reconocido director Marcos Carnevale, que está siendo un éxito de taquilla en Argentina y desde este jueves se suma a la cartelera de cine local. En ella Julieta Díaz interpreta a una mujer independiente, periodista y autora de exitosas y tajantes columnas de opinión, que ve que sus principios de autonomía emocional se van a pique cuando conoce a su nuevo vecino (Pablo Echarri)

Julieta Díaz y Pablo Echarri en un nuevo éxito del director argentino Marcos Carnevale

.“Marcos tiene esa línea de cuestionar los prejuicios: en Elsa & Fred habló de un amor entre gente mayor, Anita es una chica con síndrome de Down. Él elige mucho ese tipo de mirada paralela, un poco de salir del juicio, y mirar un poco cada caso en particular, cada vivencia, desde la inclusión, desde la aceptación. Más allá de tratarse de películas comerciales, las historias que cuentan son un poco marginales. Él elige contar historias que no han sido muy contadas”, explica Díaz, quien ha sido calificada como la musa de Carnevale, dado la cantidad y el éxito de trabajo conjuntos.

“Yo vengo trabajando mucho con Marcos. Él tiene un gran sentido del humor, y una sensibilidad muy atractiva y muy interesante, con la que yo me siento muy afín. Somos amigos íntimos, y nos entendemos perfectamente. Ésta es la cuarta película que hacemos juntos, más una obra de teatro, y televisión. Marcos sabe lo que quiere. Te sabe guiar, te da contención, es claro, es detallista. Y le pone humor. Llegamos al rodaje con las ideas claras, pero también puede llegar un día y decirte que reescribió una escena, aunque no lo hace seguido. Él es plástico, moldeable, está abierto a que alguien le diga que le parece que una cosa no va. No le tiene miedo a la opinión del otro”.

Julieta Díaz junto a Daniela Pal. Foto: Difusión

-¿Cuál sentís que es el tema central de No soy tu mami?



-Hicimos la película para poder hablar de esta disyuntiva que tantas veces se enfrentan las mujeres, si ser madres o no, si tener que elegir entre maternidad y trabajo, y sobre el mandato social de la maternidad, sobre esas mujeres que deciden no ser madres, y todo el juicio que cae sobre ellas. Supuestamente hoy hay algo más moderno con respecto a ese tema, pero en el día a día las mujeres que eligen no ser madres son vistas de una manera extraña, como que tiene algo misterioso, como que algo les pasará, como que tienen alguna falla. Y junto a eso, el tema de elegir ser madre pero a la vez mantener una carrera, o un trabajo: el entramado social de eso sigue siendo muy complejo.



-Dirigida por Carnevale hiciste varios éxitos, entre ellos Corazón de León, pero acá el protagónico es principalmente femenino.



-Sí, en este caso la protagonista de la película claramente es la mujer. En Corazón de León éramos dos protagonistas: a mi personaje le pasaban un montón de cosas, pero en realidad era León, el personaje de Guillermo Francella. En el caso de No soy tu mami está contado desde la protagonista, y analizando su situación. Claro que esta película se mete también mucho en la historia del personaje de Pablo Echarri, pero investigando desde la mirada de la protagonista. La película habla de un universo femenino. Por otro lado, Marcos es un director de historias, de personajes. Él es un enamorado de los actores y las actrices. Es un gran director de actores, que se compromete mucho con el cuento desde los personajes y los actores.

-El colectivo Actrices Argentina ya tiene más de un año. En ese lapso, ¿sentís que ha sido muy atacado?



-Sí, creo que Actrices Argentinas fue muy atacado. La gente no tiene idea del trabajo diario, de hormiga, que hace la colectiva. Puedo entender que desde afuera la gente sienta que las cosas hay que hacerlas de una determinada manera: pero nosotros no somos una organización mundial con años de trabajo. Es muy nuevo esto y fuimos aprendiendo en el camino cómo hacer las cosas. Digo “fuimos”: aramos dijo el mosquito. Yo soy parte de la colectiva y elijo hablar en nombre de ellas. Pero yo entro y salgo todo el tiempo de las acciones. Pero hay un montón de compañeras que están en el trabajo duro del día a día, y lo que hacen es por amor a la causa, que tiene que ver con los abusos de género en nuestro ámbito laboral.



-Uno de los objetivos es un protocolo sobre el trabajo de los actores en sus ámbitos laborales.



-Sí, ahora se está trabajando para poder armar un protocolo con la gente de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, SAGAI, y las cámaras de productores. Se está haciendo un trabajo muy profundo, en el que vamos aprendiendo minuto a minuto. Seguro que nos hemos equivocado en algunas cosas, y que nos vamos a equivocar, pero estar ahí no es fácil, más cuando una trabaja de otra cosa. Para mí es un orgullo ser parte.

Pablo Echarri, en No soy tu mami. Foto: Difusión

-¿El video de Thelma Fardin fue una buena estrategia comunicacional? ¿Cómo lo ves desde el hoy?



-Lo que te puedo decir es que estoy de acuerdo en todas las acciones que ha hecho Actrices Argentinas y las apoyo. Todo lo que se hizo fue con un objetivo. Claro que las maneras de hacerlo todas son objetables. Pero fue una buena idea que Thelma contara lo que le pasó. Era importante que ella lo hiciera. Y el video se hizo porque ella no quería decirlo en persona, ella no quería comunicarlo directamente a todos los periodistas ese día en el teatro. Lo hicimos para cuidarla. Ella quería estar presente ahí con todas sus compañeras apoyándolas, pero no quería exponerse tan directamente. Para que ella no lo contara y que se quiebre, se eligió hacer un video. Por eso se hizo ese video, que puede gustar más o menos cómo fue hecho.



-Vos trabajaste en varios videoclips famosos, entre ellos Mariposa traicionera, de Maná, de 2003, y Crimen, de Gustavo Cerati, de 2006. ¿Cómo fue esa experiencia con Cerati?



-Yo tengo que confesar que en ese momento, si bien lo respetaba muchísimo a Cerati, no era tan fan de su trabajo. La verdad que yo era más de los Redondos que de Soda (lo digo como chiste). En ese momento cuando me llamaron para hacer ese video, me gustó también el personaje que me ofrecían. Me gustó que no me ofrecieran la femme fatale, sino la secretaria medio graciosa, como un personaje más de comedia. Fue muy divertido hacer el video: yo con Cerati tuve un par de escenas, y casi no charlé con él. Él muy amoroso, me agradeció mi trabajo, grabamos dos noches, pero no tuve mucha interacción con él. Debo confesar que cuando él falleció, hubo como un resurgimiento de su música, y ahí le presté un poco más de atención. O sea que lo redescubrí tarde. Y me encanta haber hecho ese video con él: es algo que quedó ahí, un trabajo interesante.

Pablo Echarri, el vecino sin pareja y con una hija chica. Foto: Difusión

lo que se viene Una beba criada por cuatro mujeres singulares En estas semanas, Julieta Díaz está trabajando en el rodaje de Pequeña Victoria, una comedia dramática que prepara Telefe. En esta nueva ficción, el nacimiento de una beba unirá los caminos de cuatro mujeres con diferentes realidades: Jazmín (Julieta Díaz), Bárbara (Natalie Pérez), Selva (Inés Estévez) y Emma (Mariana Genesio). “Es la historia de una mujer, mi personaje, que quiere ser madre pero no puede concretar un embarazo. Entonces alquila un vientre (que es el personaje de Natalie Pérez), para tener a esa hija. Y en el medio entran los otros dos personajes, que no voy a contar cómo entran, pero ya lo van a descubrir en agosto o setiembre, cuando estrenemos”.