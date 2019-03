Julie Andrews será reconocida en el Festival de Venecia por su destacada carrera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Festival de Cine de Venecia designó a la actriz Julie Andrews como la ganadora del León de Oro 2019 por los logros de su carrera. La estrella de los musicales Mary Poppins y La novicia rebelde recibirá el honor en la 76º edición del festival, que se celebrará entre el 28 de agosto y el 7 de setiembre en la ciudad italiana.

Andrews dijo: "Me siento muy honrada de haber sido seleccionada como la ganadora de este año del Golden Lion for Lifetime Achievement".

El Festival de Cine de Venecia ha sido reconocido como uno de los festivales internacionales de cine más apreciados del mundo. "Agradezco a la Bienal por este reconocimiento a mi trabajo y espero estar en esa hermosa ciudad en septiembre para esta ocasión tan especial", expresó, según Deadline.

El jefe del Festival de Venecia, Alberto Barbera, dijo: “A una edad muy temprana, la Sra. Andrews se hizo un nombre en las salas de música de Londres y, más tarde, en Broadway gracias a su notable talento como cantante y actor. Su primera película de Hollywood, Mary Poppins, le otorgó el estatus de estrella de primer nivel, que luego se confirmó en otra película atesorada, La novicia rebelde. Esos dos roles la proyectaron en el Olimpo del estrellato internacional, convirtiéndola en una figura icónica adorada por varias generaciones de espectadores".

Tráiler de la película "La novicia rebelde"

"Más allá de las diferentes interpretaciones que se le pueden dar a sus dos películas más famosas (y destacando el valor transgresor de sus personajes en lugar de su aparente conservadurismo), debe recordarse que Andrews hizo todo lo posible para evitar permanecer confinada como un ícono de las películas familiares. Aceptó roles diversos, dramáticos, provocativos e imbuidos de una ironía mordaz. Por ejemplo, The Americanization Of Emily de Arthur Hiller, y las muchas películas dirigidas por su esposo Blake Edwards, con quienes formó una asociación artística muy profunda y duradera, un maravilloso ejemplo de devoción humana y profesional a un proyecto estético cautivador que prevaleció sobre el éxito comercial de las películas individuales. Este León Dorado es el merecido reconocimiento de una extraordinaria carrera que ha analizado admirablemente el éxito popular con la ambición artística, sin ceder ante los compromisos fáciles", expresó Barbera al respecto.

Andrews hizo su debut cinematográfico con la película Mary Poppins en 1964, ganando un Oscar por su actuación como la niñera mágica titular. Al año siguiente, fue nominada al Oscar por su interpretación de Maria Von Trapp en La novicia rebelde. Recibió su tercera nominación al Premio de la Academia por su doble papel en Victor / Victoria. Y el año pasado, Andrews le dio su voz a Kharaten en el éxito de taquilla Aquaman.

En el escenario, Andrews creó el papel de Eliza Doolittle en el musical de Broadway de Alan Jay Lerner y Frederick Loewe, Mi bella dama. Más tarde, en 1961, originó el papel de la reina Ginebra en Camelot de Lerner y Loewe.

Andrews también es una autora de gran éxito de ventas (Mandy, The Last Of The Really Great Whangdoodles), y se unió a su hija en 2003 para crear The Julie Andrews Collection. Hasta la fecha, han publicado más de treinta libros con la franquicia actual, The Very Fairy Princess, que se lanzó en el número 1 de la lista de libros más vendidos del New York Times.

La propia biografía de Andrews, "Home - A Memoir Of My Early Years", fue lanzada en 2008. La segunda entrega, "Home Work", está programada para octubre.