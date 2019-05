Julianne Moore, una cincuentona que va por una nueva vida y tiene cara de estrella

Cindy Pearlman, the new york times

Se estrena Gloria Bell, remake del propio Sebastián Lelio de su elogiada Gloria que filmó en Chile y le dio fama mundial. El protagónico ahora es de Julianne Moore, quien ganó un Oscar por Siempre Alice y una de las grandes estrellas de Hollywood.

Cuando vino por primera vez a Hollywood, Julie Anne Smith tenía un problema. El Sindicato de Actores le informó que ya había una Julie Anne en la lista. También una Julie Smith. Incluso una Julie A. Smith.

“Fui a inscribirme al SAG y me dijeron que debía elegir otro nombre”, recordó. “Mi papá es Peter Moore Smith, el nombre de mi madre es Anne Smith. Combiné ambos nombres para no herir los sentimientos de nadie”.



Así nació Julianne Moore.

Décadas después, todo ha salido de maravilla. Moore -cuyos amigos aún la llaman “Julie”- es una de las actrices más ocupadas de Hollywood, y tiene algunos premios en la oficina de su casa en Nueva York que incluyen un Oscar a la mejor actriz por su actuación en Siempre Alice.



Sin embargo, a sus 58 años, no ha terminado.

Julianne Moore con su premio Oscar por su actuación en "Siempre Alice". Foto: Archivo

“Quiero encontrar historias sobre gente real, relaciones reales y familias reales”, dijo Moore. “Quiero usar el cine para presentar lo que amamos y valoramos”.

Eso la atrajo al drama Gloria Bell, que se estrena hoy en Uruguay. La película, escrita y dirigida por el chileno Sebastián Lelio, mejor conocido por Una mujer fantástica, es una versión estadounidense de su chilena Gloria (2013), protagonizado por Paulina García. La nueva versión en inglés está ambientada en Los Ángeles y es protagonizada por Moore como una mujer divorciada de actitud libre en sus 50 que encuentra el amor en un club local de baile.

Según Moore, tenía todos los elementos necesarios.



“Era el tipo de película que me hace ir al cine”, comentó. “Tenía personas complicadas e interesantes que tratan de entender sus relaciones”.

La nueva versión en inglés logró filmarse porque Moore, que estaba en París al mismo tiempo que Lelio, lo llamó para invitarlo a tomar un café. ¿Por qué? Era una gran fanática de Gloria.

Tráiler de la película "Gloria Bell"

“Me encantó el filme original porque la vida de Gloria es observada de manera muy íntima, lo cual es muy inusual en una película”, dijo Moore durante una entrevista en septiembre en Toronto, en la que usaba una blusa azul y una falda de cuero negro, con su característico cabello rojo a la altura de los hombros.

“Creo que lo asombroso es que vemos a esa mujer desde la perspectiva de su familia, de su vida profesional y su vida romántica”, continuó. “La ves con sus amigos, con ella misma. Ahí hay intimidad”.

“Esta película te permite experimentar la vida de Gloria de la manera en que vives la tuya propia”, concluyó la actriz. “Por eso Sebastián es un genio”.

“Su entendimiento del personaje era muy importante para mí”, dijo Lelio. “Dijo que solo haría una nueva versión algún día si yo la dirigía. Casi me desmayo. Le dije: ‘Solo haré una nueva versión si tú la protagonizas’”.

A Moore le encantó la idea de una historia de amor enfocada en una mujer de mediana edad.

“Estoy muy interesada en las relaciones y el romance”, comentó, “pero no veo eso muy a menudo en las películas con personajes que estén en la mediana edad. Quiero ver que esas personas también encuentran pareja. La verdad es que muchos de nosotros comenzamos relaciones a esa edad. Así es. Y yo me siento muy atraída por esas historias”.

Se decidió desde un principio mudar la historia a Estados Unidos, pero dónde exactamente era una pregunta más difícil. Moore no quería ambientarla en Nueva York, su hogar de muchos años.

Moore con su premio del Sindicato de Actores, también por "Siempre Alice". Foto:Archivo

“Cuando hablamos al respecto”, recordó, “Sebastián me preguntó: ‘¿Dónde tendrá lugar?’. En la original se trata de Santiago. De inmediato le dije: ‘Los Ángeles’. No vivo ahí. Habría sido mucho más conveniente decir ‘Nueva York’, pero esa mujer no vivía en Nueva York. De inmediato vi la versión estadounidense de la historia, y debía ocurrir en la Costa Oeste”.

“Sabía dónde vivía, sabía a qué se dedicaba, sabía quién era”, dijo Moore. “En ese sentido, fue como leer una obra de teatro y decir: ‘Ah, esta es mi interpretación’”.

Julianne Moore, una actriz siempre elegante en las entregas de premio. Foto: Archivo

La actriz se apresuró a decir que no creía que su desempeño fuera mejor que el de la original.

“No hubo nada que quisiera mejorar, porque no puedes mejorar la actuación de Paulina García”, comentó Moore. “Es una actriz espectacular. Lo que hizo fue sublime”.

“Así que, en ese sentido, fue un desafío tremendo adoptar este papel”, continuó. “Sebastián se la pasaba diciéndome: ‘Piénsalo como una obra de teatro. Hay muchas interpretaciones de Hamlet. Piensa en todas las distintas maneras en que una obra de teatro se adapta en la pantalla grande’”.

“Me acerqué al proyecto como si tan solo estuviéramos contando una versión distinta de la historia”.