Julia Roberts explicó los motivos por los que hoy no haría “Mujer Bonita”

A 30 años del estreno de la película que marcó un hito en la historia del cine y de la carrera profesional de Julia Roberts, la actriz analizó duramente aquel personaje que la hizo célebre.



La carrera profesional de la actriz Julia Roberts cambió radicalmente con la actuación de Mujer Bonita, hace casi treinta años. Hasta ese momento, la actriz había actuado en pocas películas y se había destacado en Flores de acero.



Sin embargo, el éxito del film que hizo junto a Richard Gere la convirtió en una de las estrellas más importantes de Hollywood, un lugar que aún conserva.

En una entrevista para The Guardian, la actriz reveló que “un largometraje como ese, hoy no sería viable“. Además, también relexionó sobre la naturaleza de esa historia.

Julia Roberts con Richard Gere en Pretty Woman. Foto: Difusión

El principal motivo es que un tema tan sensible no se aceptaría de forma tan inocente y romántica, en el que un millonario se enamora de una prostituta.



Y sobre ese film comentó: “No creo que se pudiera filmar esa película ahora, ¿no? Hay muchos elementos que son problemáticos, aunque eso no impide que la gente aún la disfrute”.



Julia Roberts, además, dudó sobre cuánto de su talento tuvo que ver con el éxito de Mujer Bonita. De hecho, ella considera que recibir ese papel no tuvo que ver con su talento, sino con una cuestión de pura suerte, ya que fueron ocho las actrices que recibieron la oferta de ese protagónico y lo rechazaron.



Además, Roberts confesó que inicialmente le dio la espalda a Nothing Hill porque el enfoque no la entusiasmaba. “Yo no quería hacer esa película. La propuesta misma ya suena mal”, dijo.

Y agregó: “¿Acaso quería participar de un proyecto interpretando a la estrella de cine más grande para luego enamorarme del dueño de un local de libros? ¡No!”. Eventualmente, aceptó, y “resultó ser una pequeña joya”.



Sin embargo, Roberts es consiente de la importancia que ambos personajes tuvieron en su carrera, y cómo esos films son piezas emblemáticas del Hollywood de los noventa.