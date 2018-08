Juana de Ibarbourou, la poetisa que revivirá en Oreiro y en Aleandro

En esta 15° edición, Piriápolis de Película rinde homenaje a Marcos Carnevale (Elsa y Fred, Corazón de León), multipremiado guionista y director de cine y televisión argentino, cuya carrera tiene fuertes lazos con Uruguay y los uruguayos. Entre otros proyectos que lo vinculan a este lado del río, el artista prepara la película Juana de América, que según explicó a El País “no es una película de gran presupuesto, sí de mediano para arriba”.

“El otro día me reuní con Natalia Oreiro por otro proyecto que tenemos, y nos preguntábamos por Juana. En este momento estamos esperando juntar los fondos necesarios para realizarla. Es una película que si bien no es sumamente ambiciosa, respeta una época, y eso requiere de cierta producción. Porque lógicamente la queremos hacer bien”, contó.

“Tanto Natalia Oreiro como Norma Aleandro y yo estamos en eso. Y Diego Fischer, el autor del libro en que se basa la película: Diego está encargado de todo este proyecto del lado uruguayo, y yo desde el lado argentino. Y además estamos buscando una pata a nivel internacional, porque el tema es de interés para América toda”, agregó el director, quien ha estado visitando distintos puntos de Montevideo y el interior, en busca de locaciones.

“La idea es rodar aquí en Uruguay, en Melo, en el Palacio Legislativo, y en algunos lugares más vinculados a la vida de Juana”, adelantó a El País.

El director argentino señaló que lo que más le interesó del proyecto fue la propia figura de la escritora uruguaya, luego de haberse leído casi de un tirón el libro de Fischer Al encuentro de las tres Marías, de 2008, obra que también fue llevada al teatro, interpretada por Victoria Rodríguez y Nidia Telles, bajo dirección de Álvaro Ahunchain.

“Me interesó ella, me parece un emblema, un ejemplo. A mi criterio, además de ser una enorme artista, fue una gran humanista y un personaje raro, que tuvo una vida personal muy compleja. Y ella fue al mismo tiempo muy moderna. Tanto para un director como para las actrices, su biografía tiene ingredientes maravillosos, que permiten hacer algo que divierta y a la vez sea significativo. Lo que más me interesó no fue esa versión oficialísima, llena de contenidos editados".

"Me gustaría llevar al cine sus oscuridades, porque de ese modo también humanizás a esos grandes personajes”, contó.

Al igual que sucedió con la versión teatral que hizo Ahunchain, la película trabajará con dos tiempos históricos y dos personajes de Juana, estando Oreiro a cargo de la etapa de juventud, y Aleandro en los pasajes de una Juana más madura. “Lleva tiempo. Hay cambios de autoridades en los institutos de cine en varios lados, y además, las películas de corte cultural, que no tienen ese costado comercial, cuestan un poquito más que esas otras. Porque se supone que no van a generar los dividendos que generan las películas más comerciales. Pero se logra”, puntualizó.

El director remarcó que muchos uruguayos se han cruzado en su carrera, “empezando por China Zorrilla, que fue un pilar, porque con ella hice la película más importante de mi filmografía, Elsa y Fred. Ella fue una maestra. Y más allá de eso, me encanta Uruguay, me encantaría ser uruguayo, de verdad, aunque también me encanta ser argentino. Tengo hasta planes de vivir en Uruguay. En el futuro me encantaría”, remató el director, figura central del festival de cine fernandino, que le rendirá tributo a su trayectoria.