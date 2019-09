"Jojo Rabbit", la sátira hitleriana de Taika Waititi que se abre camino hacia el Oscar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Festival Internacional de Cine de Toronto concluyó el domingo su 44° edición con la coronación de la irreverente sátira Jojo Rabbit como la película favorita del público, lo que cimenta su aureola como candidata a los Oscar. El Premio de Elección Popular del TIFF, el único que durante años concedió la muestra y que se otorga al film más votado por la audiencia que va a las proyecciones, es considerado por muchos como uno de los barómetros más ajustados para predecir qué triunfará en los Oscar.

El año pasado, la ganadora del premio fue Green Book, el drama dirigido por Peter Farrelly, interpretado por Mahershala Ali y Viggo Mortensen, que fue nominado para cinco premios de la Academia y ganó tres, incluido Mejor Película.

Ese acierto no es único. El Premio de Elección Popular del TIFF también ha sido otorgado a películas como 12 años de esclavitud, El discurso del Rey y ¿Quién quiere ser millonario?, que acabaron triunfando en los Oscar y en las taquillas de todo el mundo. Incluso si la mejor película de TIFF no acaba siendo la triunfadora de los Oscar, sí suele obtener buenos resultados en otras competiciones, como La La Land o Tres anuncios por un crimen.

La elección de Jojo Rabbit señala que a los canadienses no les importa la controversia. La película, dirigida por el neozelandés Taika Waititi (Thor: Ragnarok), narra la evolución, durante la Segunda Guerra Mundial, de un niño alemán que tiene como amigo imaginario a Adolf Hitler. El film está interpretado por el mismo Waititi (da vida a Hitler), Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Thomasin McKenzie y el pequeño Roman Griffin Davis

La edición de TIFF cerró con la proyección de Radioactive, sobre la científica del siglo XIX Marie Curie, dirigida por Marjane Satrap, y estuvo dominada por las biopic. Se estrenaron Harriet, sobre la abolicionista estadounidense Harriet Tubman, y Honey Boy, escrita por el actor Shia LaBeouf e inspirada en su vida. También se vieron Ford vs. Ferrari, sobre el mítico ingeniero Carroll Shelby de la compañía automovilística Ford; A Beautiful Day in the Neighborhood en la que Tom Hanks da vida al ícono televisivo Fred Rogers; y Mientras dure la guerra, en la que Karra Elejalde da vida al escritor Miguel de Unamnuno.

La otra tendencia fue darle el paso a películas dirigidas por mujeres, como Radioactive, Harriet de Kasi Lemmons o Honey Boy, de la israelí Alam Har’el. Este año, el 36 % de los largometrajes y cortos exhibidos en TIFF fueron dirigidos por mujeres. El año pasado fue el 35 % y para el año próximo el festival canadiense se comprometió alcanzar el 50 %.