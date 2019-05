John Wick anda suelto y eso solo indica que habrá pelea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todo fue porque le mataron al perro y, se sabe, hay cosas que sacan lo más violento que uno tiene adentro. Así comenzó la saga de John Wick, el personaje y la película, que este jueves estrena su tercera parte en Uruguay. Wick tiene la cara y los (pocos) gestos de Keanu Reeves.

No es para justiciarlo pero en aquel primer capítulo (que en Uruguay se estrenó como Sin control) también le robaban un tremendo auto que, por lo visto, quería tanto como para salir a peleárselo a la mafia rusa. Es que Wick, que acababa de quedar viudo, era la peor de la víctimas de la inseguridad: había sido un asesino a sueldo de los mismos rusos y estos saben que no hay nada —ni la conciencia ni lo temeraria de la aventura— que pueda con él. Lo que seguía era una catarata de golpes, disparos, peleas sanguinarias y la certeza que nadie más se iba a meter con John Wick.

Pero siempre hay alguien que no se entera y en la secuela (que acá se llamó John Wick: Un buen día para matar), también dirigida por Chad Stahelski (que fue el doble de riesgo de Reeves en The Matrix), transcurre parcialmente en Roma y era otra seguidilla de peleas coreografiadas con buen ojo, un montón de disparos a quemarropa, y todo un planteo visual que, sin ser nada del otro mundo, le da cierta distinción. La segunda parte se abría con imágenes de Buster Keaton proyectadas en los edificios de una ciudad, una referencia que no quedaba del todo explicada pero funcionaba muy bien.

Vea el tráiler de la tercera parte de John Wick

Las dos primeras partes fueron un negoción (costaron unos 80 millones y recaudaron más de 200 millones) y no tuvieron tantas críticas negativas por lo que se veía venir el tercer capítulo.

Ahora, Wick, acostumbrado a ir tras la gente, se entera que hay una recompensa de 14 millones de dólares para matarlo y que el botín ha movilizado a los peores asesinos del mundo. O sea a colegas de él que quieren la cocarda se haber acabado con el otro pero asesino del mundo.

El papel parece hecho justo para Reeves quien, si bien está lejos de ser un actor medianamente dotado, tiene ese gesto de frialdad mortal (que a veces puede parecer de aburrimiento) y la disposición a las películas de acción. Lo ha dejado no sólo en la trilogía de The Matrix, sino también en películas como Punto límite, Máxima velocidad, 47 Ronin: la leyenda del samurai. Esta clase de proyectoses una parte importante de una filmografía a la que este año también sumará ser la voz de Duke Caboom, uno de los nuevos personajes de Toy Story 4. Entre sus próximos proyectos hay varios de esos que lo obligan a ser recio.

En John Wick 3 está acompañado por Laurence Fishburne (¡Morfeo en The Matrix!) y las ganadoras de Oscar, Hale Berry y Anjelica Husto n . Los guionistas son los de siempre y este tercer capítulo ha sido señalado por la crítica internacional como el mejor de la saga.

Y todo por culpa de un hermoso cachorrito muerto y el viudo más peligroso del mundo queriéndolo vengar.