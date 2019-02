John Krasinski y Emily Blunt se vuelven a aliar para "Un lugar en silencio 2"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

John Krasinski será el director y Emily Blunt la protagonista de Un lugar en silencio 2, secuela de la película de terror que se convirtió en uno de los éxitos más inesperados y rotundos del cine en 2018.

El sitio Deadline informó ayer que Krasinski y Blunt, casados y con dos hijos en común, regresarán al siniestro entorno de Un lugar en silencio, un film que imaginó un mundo en el que una familia trataba de sobrevivir a unos monstruos sensibles al sonido. La diferencia entre la vida y la muerte para los humanos radicaba en su capacidad para mantenerse en el más escrupuloso silencio.

Sin confirmar exactamente que volvería a ser el director en la secuela de Un lugar en silencio, de la que también fue guionista, Krasinski publicó un mensaje en Instagram acompañado por una imagen del primer film. “Es hora de volver. Parte II. 15-5-2020”, afirmó sobre la fecha de estreno.

Con un presupuesto de 17 millones de dólares, Un lugar en silencio, nominada al Oscar a mejor edición de sonido, recaudó 341 millones en los cines del mundo, según datos del portal Box Office Mojo.

Para Krasinski, este título lo consolidó como cineasta tras haber dirigido Brief Interviews with Hideous Men y The Hollars. Por su parte, Emily Blunt, que ha brillado en películas como Sicario o El regreso de Mary Poppins, logró el premio a mejor actriz de reparto por Un lugar en silencio en los galardones del Sindicato de Actores de Estados Unidos. Sin embargo, fue una de las “olvidadas” en las nominaciones para la 91 edición de los Oscar.