Joaquin Phoenix, el largo camino hacia un gran papel, El Guasón

CIndY Pearlman, The New YOrk Times

Su Guasón ya revitalizó la carrera de Joaquin Phoenix, incluso antes del estreno de la película. El verdadero chiste es que casi rechaza el papel. “Mira, siendo honesto, al inicio no fue una decisión fácil”, explicó el actor de 44 años. “No lo sabía. De verdad. Pero había algo que me atraía hacia él”. La película, dirigida por Todd Phillips, se estrenó ayer en Uruguay y El País le puso cinco estrellas.

“Durante la etapa de preparación, este papel empezó a convertirse en algo más que no imaginé”, comentó. “Fue una de las mejores experiencias de mi carrera. Nos dio tanto. Es decir, todos los días me daba algo especial. Me sentí con tanta energía, tan emocionado e inspirado”.

Phoenix es Arthur Fleck, un hombre solitario que trabaja medio tiempo como payaso, pero aspira a ser comediante. Vive con su madre enferma (Frances Conroy) en un multifamiliar que se está derrumbando. Aguanta las golpizas que le propinan adolescentes en las calles y una infinidad de otras humillaciones cotidianas, su única alegría es una madre soltera bonita (Zazie Beetz) que vive cerca.

El mayor sueño de Arthur es conocer al anfitrión de un programa nocturno de entrevistas, Murray Franklin (Robert De Niro), esperando que le dé el empujón que necesita su carrera como comediante.

Cuando unos trabajadores alcoholizados de Wall Street atacan a Arthur en un vagón del metro, finalmente revienta. Ciudad Gótica debe lidiar con un nuevo psicópata.

El reto para Phoenix, tres veces nominado al Oscar, era obvio: hacer su propio Guasón, a pesar de las figuras acechantes de Jack Nicholson y Heath Ledger. Pero insistió en que el desafío no le pareció abrumador.

“En cierto sentido, me parecían ilimitadas las maneras en que se podía interpretar el personaje y lo que se podía lograr con él”, dijo Phoenix. “No sentía que hubiera ninguna regla, y eso era muy atractivo para mí”.

Phillips dijo que reinventar al Guasón y hacerlo el héroe de esta película, hasta que el público ya no pudiera seguir estando de su lado, fue la clave del filme.

“Lo que es genial del Guasón es que es un narrador poco confiable y en realidad no tiene una historia sobre su origen”, comentó el cineasta. “Teníamos cierta libertad. Fue muy liberador. Incluso la gente en DC Comics nos dijo: ‘Intenten hacer algo diferente’. Yo quería hacer un retrato a profundidad del personaje, sumergirnos verdaderamente”.

Al escribir el guion, él y Scott Silver lo hicieron con Phoenix en mente, añadió Phillips.

“No conocía a Joaquin en absoluto”, dijo. “Como tantas personas, solo conocía y admiraba su trabajo. Siempre me es útil escribir un guion con un actor en mente, así que este fue escrito para Joaquin. Pero no fue tan fácil interesarlo como pensé”.

Phillips recuerda haber ido a la casa de Phoenix y “básicamente le rogué que hiciera la película. “Tuvimos algunas reuniones y hablamos sobre el personaje durante meses”.

Phoenix recuerda las cosas un poco diferentes.

“No pasa nada, sí me rogó”, dijo el actor riendo.

“En un punto”, recordó Phillips, “Le dije: ‘Sigo viniendo aquí todos los días. En algún momento tienes que decir si quieres hacerlo o no’. Joaquin me contestó: ‘Así no lo hago Así no trabajo’”.

“Siempre digo que realmente nunca aceptó estar en Guasón, dijo el director. “Y un día llegó a probarse el vestuario”.

Según Phoenix, fue el mismo Phillips quien lo convenció. “Tiene una comprensión tan única de este personaje y de la película”, explicó. “Además, sabía cuál era el tono justo. Eso fue muy atractivo. También quería tomar a este personaje fantástico y mostrarlo a través de una lente lo más realista posible”.

“Fue una película desafiante”, dijo, “pero fue importante y ojalá sea el comienzo de conversaciones y haga pensar a la gente. Tu responsabilidad como persona creativa es presentar ideas que detonen conversaciones”.

Nació en San Juan, Puerto Rico, con el nombre de Joaquin Rafael Bottom. Phoenix creció dentro de una familia creativa y poco convencional de cinco integrantes. Sus padres eran misioneros de La Familia Internacional, por lo que se mudaban mucho de ciudad y pasaron años en Centro y Sudamérica. Las cosas comenzaron a hacerse un poco más predecibles cuando Joaquin tenía 6 años y la familia se estableció en Los Ángeles, donde su madre se volvió secretaria en NBC y su padre paisajista.

Phoenix, su hermano River y sus hermanas Rain, Liberty y Summer comenzaron a actuar desde pequeños. En un inicio, Joaquin actuaba bajo el pseudónimo de Leaf Phoenix, pero aproximadamente en 1990 volvió a usar su nombre original.



River, que falleció en 1993, fue el primero de la familia en lograr el éxito. El primer trabajo de actuación de Joaquin fue en un papel de actor invitado en la telecomedia de River, “Seven Brides for Seven Brothers” (1982)River Phoenix sigue siendo una influencia importante en él.

“Tenía 15 o 16 años cuando mi hermano llegó del trabajo”, recordó Phoenix. “Tenía una copia en VHS de Toro salvaje (1980). Me sentó y me puso a verla. Al día siguiente, me despertó y me obligó a verla de nuevo. Me dijo: ‘Si vas a empezar a actuar, esto es lo que vas a hacer’. No me lo preguntó, me lo dijo”.

El primer trabajo de Joaquin fue de invitado en la telecomedia de River, Seven Brides for Seven Brothers (1982). Todo en familia (1989) de Ron Howard fue su papel revelación y lo llevó a odo por un sueño (1995), Señales (2002), y Her (2013). Obtuvo nominaciones al Oscar como mejor actor por su Johnny Cash en Johnny & June (2005) y como mejor secundario en Gladiador (2000) y The Master (2012).



Los admiradores ya se están preguntando si el Guasón de Phoenix aparecerá en la nueva franquicia de Batman que protagonizará Robert Pattinson. Phillips no da muchas esperanzas de que eso suceda.



“Este es otro lado de DC en el que puedes hacer este tipo de retratos de personajes”, explicó el director. “Nunca se tuvo la intención de que se relacionara con algo más. No veo que se relacione con nada más en el futuro. Creo que solo es esta película”.