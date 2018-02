Jessica Chastain fue removida de todas las escenas de una nueva película

Jessica Chastain aparecería en la próxima película del director canadiense Xavier Dolan, The Death and Life of John F. Donovan, a estrenarse este año. Pero algo no salió bien y por "decisión editorial", el director decidió remover todas las escenas en las que aparecía la actriz estadounidense.

"La decisión fue editorial y narrativa y no tiene nada que ver con su actuación, sino con la compatibilidad de su personaje con la historia", explicó Dolan en su cuenta de Instagram, sin dejar de enfatizar en lo difícil de haber ido por ese camino: "Yo siento por Jessica un muy sincero cariño y mucha admiración", escribió.

Al parecer, las escenas de Chastain no fueron las únicas removidas, ya que el largometraje llegó a tener una duración de casi cuatro horas, por lo que hubo que desechar bastante material.

Por su parte, Chastain informó a sus fanáticos que fue informada de lo que iba a suceder, y que todo se manejó con "mucho amor y respeto".