Jennifer López es una stripper justiciera en "Estafadoras de Wall Street"

Jennifer López es una trabajadora. Su última gira, que reproduce su show residente en Las Vegas, la tuvo viajando por todo el mundo ofreciendo 38 recitales que en general tenían el cartel de localidades agotadas. Y mientras tanto se ocupaba de los detalles de Estafadoras de Wall Street, la película que protagoniza y produce y que se estrena este jueves en Uruguay.

López, que en julio cumplió 50 años (un dato que siempre se acompaña con un “y está espléndida”), ha sido una imparable empresa unipersonal del espectáculo. Empezó en 1991 como bailarina de televisión y entre 1995 y 1998 se consolidó como la actriz latina mejor paga de la historia con una seguidilla variopinta de éxitos que incluyó Asalto al tren del dinero, Anaconda, Jack, Camino sin retorno, Selena, Sangre y vino y Un romance peligroso con George Clooney.

Después no ha tenido grandes películas pero sí ha dejado algunos clásicos recientes como Sueño de amor y ¿Bailamos? (con ese baile final con Richard Gere). Su último estreno en Uruguay, Jefa por accidente, no era precisamente una buena película.

Su carrera cinematográfica ha compartido tiempo con sus otras actividades, principalmente la carrera musical que la convirtió en una de las grandes estrellas pop de comienzos del siglo XXI. Es, además, una de las figuras de la farándula mundial (fue blanco de las revistas del corazón por sus relaciones con Puff Daddy, Ben Affleck, Marc Anthony y su actual pareja, Alex Rodríguez) y uno de los íconos de la moda desde aquel escote verde de Versace que lució en los Grammy de 2002. Es madre de dos hijos, tiene su propia línea de ropa y ha sido productora televisiva, un rol que la trajo a Uruguay en 2011 para elegir artistas para Q’Viva The Chosen, un programa que producía con Anthony. También fue jurado de American Idol.

Estafadoras de Wall Street cuenta la historia de unas bailarinas de strip tease que deciden robar a los ejecutivos que van al club nocturno en el que trabajan. La acción comienza durante la crisis financiera de 2008 y López -quien acá produce a través de su compañía, Nuyorican- interpreta a Ramona, una bailarina veterana, papel para el que debió tomar clases de pole dance para algunas de las escenas más exigentes.

En el elenco, además, están Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo y la rapera Cardi B. Está escrita y dirigida por Lorena Scafaria, de quien en Uruguay solo se estrenó Buscando un amigo para el fin del mundo, que no estaba mal. Alguien definió a Estafadoras... como “El lobo de Wall Street con mujeres”.

La película fue recibida con elogios, al igual que la actuación de JLo. Hay rumores de que podría estar nominada al Oscar. López prefiere no pensar en eso. Antes, por ejemplo, será, junto con la colombiana Shakira, el número central del medio tiempo del Superbowl en febrero de 2020.



“Siento que cada año estoy mejorando, siempre trato de ser la mejor, tanto a nivel personal como profesional”, le dijo López a EFE. Y así arma su carrera una de las mujeres que más trabaja en Hollywood.