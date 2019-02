Jennifer Aniston, una actriz que siempre vuelve al mismo personaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para la mayoría, Jennifer Aniston es y siempre será Rachel Green, personaje que interpretó durante 10 años en la serie de televisión Friends. Y por más que la actriz, que el 11 de febrero cumple 50 años, haya intentado revertir la imagen de rubia egocéntrica y malcriada que caracterizaba a ese personaje, cada vez que estrena una película suya, el público espera volver a reencontrarse con Rachel Green.

Desde hoy se encuentra en Netflix la película Dumplin’, que Aniston produjo con su empresa Echo Films (antes había creado junto a Brad Pitt la productora Plan B, pero vendió su parte en 2008 después de su divorcio con el actor), y donde interpreta a Rosie, una antigua reina de belleza y la organizadora del certamen juvenil más antiguo y conocido de Texas, el Miss Teen Bluebonnet. Y su vida, en apariencia perfecta aunque basta rascar muy poco para encontrar a una mujer solitaria y mas bien tristona, comenzará a ser cuestionada cuando su hija, Willowdean (Dumplin le dice su madre) quien tiene varios kilos de más, se inscriba al certamen con la intención de destruir, desde adentro, ese concurso, mientras escucha, día y noche, a Dolly Parton.

Sin dudas Dumplin’, basada en la novela de Julie Murphy, es un proyecto que le permite a Aniston, jugar con el recuerdo que tiene la gente de su personaje en Friends. El personaje de Rosie no deja de ser un poco como una versión más adulta e igual de egocéntrica del personaje de la serie que la catapultó a la fama. Y aquí no hay un Ross Geller con quien pelearse y reconciliarse, ya que es una película femenina y feminista.

Tráiler de la película "Dumplin'"

Detrás de las cámaras de Dumplin’ se encuentra Anne Fletcher, realizadora que ha construido una carrera gracias a conocidas comedias románticas. Entre sus títulos figuran La propuesta, 27 vestidos y la mejor y primera parte de Step Up, que tienen como denominador común personajes femeninos fuertes y seguros de sí mismos, y Dumplin’ no es la excepción.

En Dumplin’, Aniston no es la única protagonista, ya la película es atravesada por las canciones de Dolly Parton (la película fue nominada al Globo de Oro a mejor canción por “Girl in the Movies” que escribió Parton junto a Linda Perry), y la joven Danielle Macdonald realiza un trabajo magnífico como la alegre y segura Willowdean, en esta película donde la aceptación a la diferencia y la belleza interna es el motor de la trama.

Aunque la actriz dijo que su personaje en Dumplin’, le recordó su relación con su fallecida madre, Nancy Doy, quien también fue una reina de belleza, con una relación tirante con su hija, que no deja de ser, en parte, la trama de esta película de Netflix. “Le importaba muchísimo su aspecto y su imagen”, dijo Aniston, “Pero también el mío. No fui la niña modelo que ella hubiese esperado y eso fue algo que siempre me acompañó”, le dijo la actriz a The Sunday Telegraph, en diciembre del año pasado, en medio de las giras promocionales de la película.

Jennifer Aniston y Danielle Macdonald son madre e hija en Dumplin'. Foto: Difusión

Es que, pese a su historia familiar, al igual que sucede con su personaje en Dumplin’, Aniston ha sido reconocida por su belleza y simpatía. Desde 1994 a 2004, el tiempo que Friends se emitió por la televisión (todas las temporadas están en Netflix), Aniston se convirtió en una de las caras más reconocidas del mundo. Fuimos testigos de cómo su nariz se afinó de la noche a la mañana, mientras su cuenta bancaria iba creciendo hasta convertirse en la actriz con el mejor sueldo de la industria. Ha integrado el ranking de las actrices con el mejor sueldo que hace anualmente la revista Forbes (estuvo en la cima en 2003) y desde 1995 ha estado entre las mujeres más bellas de la revista People. En 2016, People la definió como la mujer más bella del mundo. Y si hablamos de Aniston en la época de Friends, es imposible no recordar su peinado, ese que fue tan imitado por las mujeres de la época que hasta la revista Rolling Stone lo definió como el mejor pelo de Estados Unidos.

Una vez que Friends llegó a su fin, y como también le pasó a sus cinco compañeros de la serie, Aniston no logró desprenderse de su personaje. Y si bien esta actriz ganadora del Globo de Oro y el Emmy, ha trabajado mucho en este tiempo, han sido las comedias románticas, el vehículo que encontró para mantener su fama de actriz.

Siempre cerca de las comedias románticas, los personajes que ha interpretado en el cine han sido sobre todo el de “la novia de” los actores más importantes del momento como Jim Carrey (Todopoderoso), Ben Stiller (Mi novia Polly), Vince Vaughn (Viviendo con mi ex), Owen Wilson (Marley y yo) o Adam Sandler (Papá por accidente). Así, el primer atisbo de cambio se dio en 2011, cuando interpretó a la insufrible Julia Harris en las dos entregas de la comedia negra Quiero matar a mi jefe, o el de la aguafiestas Carol Vanstone en Fiesta de Navidad en la oficina, donde Aniston creó personajes, que si bien no dejaban de ser oscuros, eran bastante graciosos.

Para desprenderse definitivamente del legado de actriz de comedias románticas, Aniston protagonizó Cake. Fue un drama de 2014 que no se estrenó en nuestro país dirigido por Daniel Barnz donde interpretó a Claire, una mujer que vive con dolor crónico y se obsesiona con el suicidio de una compañera del grupo de apoyo. Ese papel, descarnado, donde Aniston aparece sin maquillaje y se logra alejar del todo de Rachel Green, le valió una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz de drama.

Como le sucede a toda celebridad, la vida privada de Jennifer Aniston ha sido bastante pública. Su relación con Brad Pitt (quien llegó a trabajar en Friends, haciendo de un amigo de Ross que odiaba a Rachel), su matrimonio y posterior divorcio alimentaron revistas y portales en internet. Seguramente por eso Aniston siempre haya sido tan reservada con su vida privada.