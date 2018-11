Jane Fonda: “Buena parte de mi vida está definida por el hombre que tenía al lado”

En Jane Fonda in Five Acts, la actriz habla francamente sobre su vida, sus amores, sus causas y sus defectos. Explora el dolor del suicidio de su madre, el distanciamiento emocional de su padre, sus desórdenes alimenticios, sus tres matrimonios y envejecer.

“¿Qué le pasa a Jane Fonda?”, se pregunta el presidente Richard Nixon en una grabación del 19 de septiembre de 1971, cuando Fonda protestaba vehementemente por la guerra de Vietnam. “Lo siento mucho por Henry Fonda, que es un buen hombre. Ella es una gran actriz. Se ve bonita. Pero muchacho, ella... suele ir por el camino equivocado”.

Así comienza Jane Fonda in Five Acts, que se estrena mañana a las 22.00 en HBO, en la que la directora Susan Lacy repasa las capas de esta formidable actriz y activista de una manera que podría sorprender: centrándose principalmente en los hombres de su vida.

Ciertamente sorprendió a Fonda.

“No tenía idea de cómo iba a estructurarlo, y cuando empezó con la voz de Nixon, pensé que era brillante”, dijo, recordando cómo le había dicho inicialmente a Lacy: “No sé. No quiero uno de esos documentales de una estrella de cine, porque si vas a hacer un documental real sobre mí, hay mucho más que solo mi carrera “.

Fonda tiene su acto, por supuesto. Pero también su padre, el emocionalmente remoto “monumento nacional”, como ella lo llama, quien preparó el escenario para las agonizantes dudas de su hija sobre su cuerpo y sus habilidades. Y también sus tres exmaridos: el director francés Roger Vadim, el activista político Tom Hayden, y el magnate de los medios y filántropo Ted Turner.

Jane Fonda in Five Acts parte de la dolorosa infancia de Fonda, incluida la aventura de su padre y el suicidio de su madre, para trazar su trayectoria desde una ingenua poco ambiciosa hasta una ganadora del Oscar por Klute su pasado la condena y Regreso sin gloria. También lidia con de lo que ella ha llamado su mayor arrepentimiento: su visita de 1972 a Vietnam del Norte, que resultó en una foto de ella sentada en un arma antiaérea, ganándole el apodo de “Hanoi Jane” y polarizando al público.

En estos días, cuando ella no está incordiando a su amiga Lily Tomlin en su comedia de Netflix, Grace and Frankie, o planea una posible secuela de Cómo eliminar a su jefe, Fonda, que tiene 80 años, está concentrada en convocar a las elecciones de medio mandato.

Tráiler del documental "Jane Fonda in Five Acts" que se estrena mañana en HBO

“He vivido mucho, y esta es la elección más importante que he experimentado”, dijo durante una entrevista telefónica desde Los Ángeles, en la que habló sobre su propia pasión, sus pasiones actuales y sus próximos actos.

—Su persona pública es la de una mujer ferozmente independiente con poca necesidad de apoyo masculino. ¿Cuestionó la decisión de Lacy de definirla por sus hombres?



—No, porque una buena parte de mi vida está muy definida por el hombre que tenía al lado. No al cien por cien, pero me atraían los hombres alfa que eran fascinantes y podían llevarme a un mundo que no conocía. Y sentí que si no estaba con un hombre así, no era nadie. La escritura de mis memorias (My Life So Far, publicada en 2005) me hizo dar cuenta de que puedo pararme en mis propios pies sin que un hombre me defina.

—Nunca sintió que estaba a la altura de las expectativas de su padre, que él pensaba que estaba gorda, que lo avergonzaba. ¿Cuándo dejó de verse a través de sus ojos?



—Creo que cuando me casé con Vadim a los 20, y ahí me convertí en la niña de Vadim. Quería que me enseñara a ser mujer, y él me enseñó a ser una imitación de una mujer. Oh, es una manera frívola de describir mi intento de ser lo que él quería que fuera. Pero no me arrepiento del matrimonio en absoluto.

—¿Es ahí cuando llegó a creer en su propio valor y belleza?



—No, no, no, eso no sucedió hasta que tuve más de 60 años. Todavía soy un work in progress. Sabes, cuando tu padre no está presente para ti o no puede realmente demostrarte que te ama incondicionalmente, entonces pasas gran parte de tu vida tratando de ser amable en lugar de auténtico.

—Su postura contra la guerra de Vietnam sigue irritando. El mes pasado, hubo una manifestación en el Festival de Cine de Traverse City, donde Michael Moore le otorgó un premio a su trayectoria.



—Había un veterano de guerra dentro del teatro que se puso de pie, y pensé: “Bueno, está bien, que él diga lo suyo, y hablaremos, y eso será catártico para los dos”. Pero en cambio, dijo: “Si tuviera una Medalla de Honor del Congreso, se la presentaría. Estoy muy agradecido de que hayas ayudado a poner fin a la guerra “. Fue muy, muy hermoso. Los hombres y las mujeres que estaban afuera se portaron muy bien, y siento que no entienden la guerra. Porque si lo hicieran, y entendieran lo que era verdad entonces, yo no sería el pararrayos que soy. Sería la serie de presidentes y administraciones, tanto republicanos como demócratas, con quienes se enojarían, porque nos mintieron.

—¿Cuál es el enfoque de su activismo hoy?



—La organización de base. Las organizaciones que van de puerta en puerta y ayudan a las personas a comprender que la clase trabajadora blanca no es el enemigo de las personas de color, y viceversa. Que tenemos que estar juntos contra un enemigo común, que son aquellos que solo se preocupan por el dinero y el poder y no se molesta por el promedio de los estadounidenses.