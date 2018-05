Una idea conocida con mal resultado

Un grupo de jóvenes viaja hasta México durante el receso universitario. Mucho alcohol y noches interminables terminan con estos amigos jugando al inocente juego de Verdad o reto en una iglesia abandonada (lugar peculiar si los hay), cuando un chico a quien recién conocen, los invita a ir hasta allí.



Hasta ahí nada fuera de lo normal, salvo que cuando vuelven a Estados Unidos, el juego comienza a atormentarlos, obligándolos a seguir jugando y quien no siga las reglas, o se niegue a jugar, tendrá un trágico destino.



Trailer de la película de terror "Verdad o reto"

Claramente la mejor opción es seguir jugando hasta encontrar cómo detener esta maldición. Algunos se resisten a seguir las reglas y les va muy mal, mientras otros recurren a la solución más sencilla: decir la verdad y esperar el siguiente turno. Una mezcla entre la interminable saga Destino final y Nerve: un juego sin reglas (película con temática similar), que poco se parece al juego de niños.



Verdad o reto tiene una de las consignas más comunes en el cine de terror: una presencia maligna que atormenta a los protagonistas con causas que se conocerán sobre el final; y allí se queda, sin intentar innovar, queriendo generar tensión donde no la hay, y apelando al susto simplón, que además es poco efectivo. Una pena que Jeff Waldow (director con pocas referencias), o los cuatro guionistas no hayan podido hacer algo mejor con esta consigna. Intenta asustar y no lo consigue, y esa es la peor falla de esta película.