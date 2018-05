Hugh Grant explica por qué abandona para siempre las comedias románticas

El actor londinense reconoce que hoy ya no es aquel que protagonizó Notting Hill, aquel éxito de 1999 que hizo reír y suspirar a tanta gente. Actualmente está centrado en su vida familiar y en el activismo, y asegura que aquellas comedias románticas ya no son para él, ya quedaron atrás.

"Ese pájaro ya voló", fue su poética respuesta a la prensa, al ser consultado sobre si volvería a transitar ese género que tantos éxitos le dio.

"Siempre he intentado escoger la opción que me parecía más entretenida. Y volverse más viejo y más feo han hecho que los papeles sean, digamos, más variados", confesó el intérprete inglés de 57 años, subrayando que ha llegado la hora de cerrar etapa con esas comedias de amor que le encumbraron en los años 90 y los 2000.

El actor hizo esa confesión por estos días, al presentar ante los medios británicos su nueva serie, una producción de tres capítulos de la BBC que se podrá ver en Amazon. Se trata de A Very English Scandal, que retrata el escándalo sexual del diputado liberal Jeremy Thorpe, quien vivió un romance con el modelo Norman Scott en los años 60 y 70, que acabó en tragedia. Thorpe pasó por un largo juicio que ocupa la trama central de esta serie que le ha dado a Grant su mayor papel en la televisión, por la que no pasaba desde hace dos décadas.

Trabajar para la tele le significa también un cambio de perspectiva. Grant reconoció que hace unos años "solía haber un gran esnobismo con la tele" que, asegura, se ha ido perdiendo. Eso no significa que no vuelva a hacer cine: de hecho, la televisión no le resulta tan atractiva. “Soy uno de esos señores clásicos que echan de menos el celuloide, las grandes pantallas, el cine como espectáculo”. Y se lamentó que le da “un poco de pena que todo acabe en Netflix, es un poco ‘bleh’. Solo es tele. Echo de menos el romanticismo del cine”.