Hoy se celebra la primera edición del festival Filmcito

Esta noche, a partir de las 20:30, se celebra la primera edición del festival Filmcito en la sala Zitarrosa. Con la presencia de cortometrajes nacionales e internacionales, junto con música en vivo, el festival exhibirá 11 proyectos audiovisuales.



La grilla está formada por: Bolero, de Agustín Álvarez; Almofada de penas, de Joseph Specker; Censurado, de Pedro Buson; Desde el principio, de Miguel J. Soliman; The little one, de Diana Cam Van Nguyen; Shoot Point, de Gonzalo Trianon; Intro, de Flavia Quartino; Osmosis, de Carolina Vega; Hard to Be a Vampire, de Cristhian Orta; un adelanto de Amores Sobrios, de Guillermo Trochón; y Crisis, de Christian Orta.



La apertura del festival estará musicalizada por Papina De Palma, ganadora de dos premios Graffiti 2017 a mejor artista nuevo y mejor disco pop por Instantes decisivos (Bizarro, 2016). Esta noche interpretará canciones de su primer álbum y nuevas composiciones.

Al cierre, Sr. Faraón, el proyecto solista de Ismael Varela, musicalizará varias escenas de la película Clever, dirigida por Guillermo Madeiro y Federico Borgia, y estrenada en 2015.

Las entradas cuestan $200 y hay 2x1 para Socio Espectacular, TCC, Tarjeta Joven compradores de Rifa de Arquitectura y socios de Cinemateca.