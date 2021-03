"House of Gucci": se conoció la primera foto de Lady Gaga y Adam Driver para la película

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lady Gaga trabaja en su segundo gran protagónico en el cine, después de sorprender a la crítica y al público con su trabajo en Nace una estrella, que le valió una nominación a los Oscar a mejor actriz.

El nuevo proyecto de la cantante se titula House of Gucci, lo dirige el prestigioso Ridley Scott y coprotagoniza Adam Driver (Historia de un matrimonio). El rodaje se desarrolla actualmente en los Alpes italianos, y desde allí llegó la primera imagen de la dupla estelar.

Lady Gaga compartió en sus redes sociales una foto en la que se los ve, con Adam Driver, lookeados como Maurizio Gucci y su exesposa Patrizia Reggiani. "Signore e Signora Gucci" fue el pie de imagen que eligió y que este martes hizo delirar a fanáticos en internet.

La película tiene su estreno previsto para fines de 2021, y se basa en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed de Sara Gay Forden. Retratará a esta dinastía familiar, el asesinato del empresario y CEO de la marca Gucci y la posterior condena de Reggiani, sentenciada a 29 años de prisión por ordenar el crimen contra su ex.

Para interpretar al resto de la familia Gucci habrá actores de primera línea: Jeremy Irons como Rodolfo, Al Pacino como Aldo y Jared Leto como Paolo. La francesa Camille Cottin será Paola Franchi.

Ridley Scott (Alien, Thelma & Louise, Gángster americano) tiene este proyecto en carpeta desde 2006, y originalmente iba a estar protagonizado por Angelina Jolie y Leonardo DiCaprio. Finalmente, Lady Gaga y Adam Driver serán las estrellas que lo llevarán a cabo.