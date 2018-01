By Pablo Staricco

Marvel publicó el adelanto de tercer estreno previsto para el año<br>

Primer tráiler de "Ant-Man and The Wasp. El Hombre Hormiga y La Avispa" Primer tráiler de "Ant-Man and The Wasp. El Hombre Hormiga y La Avispa"

El Hombre Hormiga vuelve acompañado de La Avispa en el primer tráiler de la secuela