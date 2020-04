Hollywood está viviendo su peor pesadilla: ¿cuándo y cómo vuelven las películas?

Basado en The New York Times

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con los cines cerrados en todo el mundo y cientos de millones de personas con la orden de quedarse en casa, no está claro cuándo la industria del cine puede reanudar los negocios de manera normal, o incluso si esa “normalidad” se verá como Hollywood quiere. Las piezas fundamentales del calendario de la película, incluida la temporada de éxitos de taquilla de verano y el panorama de premios de fin de año, se han desorganizado, y en su ausencia, la brecha entre el streaming y la experiencia en sala solo puede ampliarse aún más.

¿Cómo hará frente la industria del cine a estas perturbaciones, y qué pasará con el resto de 2020 si no se puede convencer al público temeroso de que vuelva al cine?

La taquilla se evapora. Si se pudiera agitar una varita mágica que erradicara el coronavirus y liberara a las personas de sus hogares, seguramente esta sería la zafra más lucrativa de la historia.

Pero eso no va a pasar y es difícil imaginar una forma viable para que los cines vuelvan a abrir y obtengan ganancias. Incluso si se elaboraron planes para limpiar a fondo los cines entre las proyecciones y limitar la asistencia para que los espectadores puedan mantener una distancia segura, ¿los estudios aún querrán proyectar sus posibles éxitos de taquilla para una multitud tan diezmada? Es películas a menudo necesitan ganar cientos de millones de dólares simplemente para alcanzar el punto de equilibrio, una tarea imposible para un mundo donde solo una pequeña parte de la población puede verlas.

Ayer el presidente Donald Trump incluyó a los cines como parte de las tres fases para reabrir Estados Unidos. Y el gobernador de Georgía anunció que el 27 de abril abrirán las primeras salas.

¿Pero qué películas se van a ver?

Aunque Universal retrasó un año entero el noveno capítulo de Rápido y furioso mayo de 2020 hasta abril de 2021, otros estudios han sido más cautelosos al hacer cambios en sus horarios. Warner Bros. aún no ha anunciado una nueva fecha de lanzamiento para Tenet de Christopher Nolan, anclado el 17 de julio, y retiró Mujer maravilla 1984 del 5 de junio a, por ahora, agosto. Ambas películas están destinadas a recaudar miles de millones de dólares, pero eso no parece realista si la gente se desanima de reunirse en masa, especialmente en los mercados más afectados como China.

Aún así, muchos en Hollywood están adoptando un enfoque de esperar¿. Disney pospuso películas de principios de verano como Viuda negra y el título de Pixar Soul, pero la versión de acción en vivo del estudio sobre Mulan, que ya tuvo que postergar su estreno de abril, está programada para salir el 24 de julio. ¿Es porque la película está dirigida a un público joven, el grupo demográfico que hasta ahora ha demostrado ser más resistente al coronavirus? ¿O Disney necesitará que cada parte de su imperio proyecte confianza para que la gente regrese a sus parques temáticos y a sus cruceros a fines del verano?

El elenco de Wonder Woman 1984

Algunos estudios se han inclinado por los estrenos digitales o han transferido películas más pequeñas a los servicios de streaming. Paramount vendió su inminente comedia The Lovebirds de Kumail Nanjiani-Issa Rae a Netflix, mientras que Universal acaba de lanzar la costosa película animada Trolls: World Tour on demand por 19,99 dólares. El estudio alardeó que Trolls estableció un récord digital, pero se negó a publicar cifras, por lo que aún no está claro cuán rentable será un lanzamiento solo digital para una película de gran presupuesto.

Sin festivales de cine

Es difícil imaginar cómo el finamente calibrado calendiario de festivales de cine podrá continuar según lo planeado. South by Southwest fue la primera cancelación de un evento importante tras la aparición de la pandemia en marzo y el Festival de Cine de Cannes, tradicionalmente ubicado en mayo aún no ha decidido en qué fecha o bajo qué formato podría celebrar su edición 2020 aunque ya anunció que su mercado será digital y tendrá lugar entre los próximos 22 y 26 de junio.

Películas como The French Dispatch de Wes Anderson, que se estrenaría en Cannes en mayo antes de un lanzamiento global, ya se ha postergado para más adelante en el año. Los organizadores admitieron esta semana que Cannes no se puede celebrar de la forma en que se pretendía originalmente: incluso si el festival se adelantara a una fecha de fines del verano, se interferiría con tres festivales de cine claves que comienzan en septiembre y dan comienzo a la temporada de películas de prestigio.

Pero, ¿Se harán esas fiestas de cine? El Festival de Cine de Venecia es el primero, el 2 de septiembre. Es un evento muy codiciado: el año pasado, Guasón comenzó su carrera estelar en el Lido, Italia todavía se está recuperando de un brote de coronavirus que ha matado a más de 20,000 de sus ciudadanos hasta ahora. Y aunque Venecia confirmó ayer su ceremonia de apertura para el 2 de septiembre, ¿estará este país devastado realmente listo para lanzar un festival de cine glamoroso dentro de unos meses? ¿Y las estrellas de Hollywood estarán ansiosas por viajar?

Los festivales posteriores en Telluride (Colorado) y Toronto se consideran aún más importantes para el lanzamiento de las películas que aspiran al Oscar. Aún así, algunos expertos han advertido de un posible resurgimiento del coronavirus en el otoño, y muchos pueden negarse a ir incluso si se toman medidas de protección y se reduce la capacidad de los cines. Y si parece que la temporada de premios 2020 puede verse comprometida, muchas películas de prestigio podrían optar por quedarse fuera este año del festival por completo.

¿Y el Oscar? Se suponía que este sería un año de resplandor para los Oscar, un momento para disfrutar de la buena voluntad generada por Parásito de Bong Joon Ho y su triunfo como mejor película.

Ahora, meses después de ese momento histórico, la Academia podría tomar otra decisión novedosa: ¿las películas sean elegibles si la pandemia les impide estrenarse en salas?

Algunas películas en streaming han ganado la atención de Oscar con un mínimo y obligatorio pasaje por los cines, pero que no se estrene en salas es un puente que la academia nunca ha estado dispuesto a cruzar. Después de hacer recientes concesiones a Netflix para comprometerse a una ventana de estreno más larga para los títulos con aspiraciones de Oscar de la plataforma, la Academia ahora puede ser reacia a permitir excepciones masivas. Aflojar las reglas solo un vez, y podría resultar difícil dar marcha atrás.

Otra posibilidad que se ha planteado es extender la elegibilidad para que la próxima ceremonia incluya películas de 2020 y 2021, algo que la Academia no ha hecho desde la década de 1930.

Si los miembros de la Academia adoptan ese escenario, los principales contendientes al Oscar como West Side Story de Steven Spielberg anunciada para diciembre corre el riesgo de convertirse en noticia vieja para cuando los votantes llenen sus papeletas, e incluso Netflix podría verse tentado a impulsar sus películas con aspiraciónes de Ocar como Mank de David Fincher y Hillbilly Elegy de Ron Howard en 2021.