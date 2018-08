Hollywood vive un verano con estrellas asiáticas

Chico conoce a chica en Nueva York. Se enamoran y salen durante un año. Chico quiere que chica conozca a su familia y le propone un viaje hacia el este. Ella piensa que él está hablando de Queens. Él le revela que se trata de Singapur y le esconde un pequeño detalle: es hijo de una familia de millonarios.

La premisa pertenece a la comedia romántica Locamente millonarios, una película del director Jon M. Chu que es la actual sensación de la taquilla estadounidense. fue, con 24 millones de dólares, la película más vista en Estados Unidos en su segundo fin de semana, superando a la película de acción Megalodón y a la comedia ¿Quién mató a los Puppets? al recaudar . En Uruguay se estrena a principios de noviembre.

A primera vista, la película -que originalmente se titula "Crazy Rich Asians"- no parece ofrecer una historia sumamente original. Sin embargo, hay un elemento que la convirtió en el símbolo de una era de una mayor diversidad dentro de Hollywood: su elenco.

Locamente millonarios es el primer estreno de estudio grande de Hollywood (Warner Bros) en tener un reparto conformado enteramente por actores de origen asiático. La última película en cumplir con esa cualidad fue El club de la buena estrella, de Wayne Wang, un drama familiar estrenado en 1993.

La comedia romántica está basada en un best seller del escritor Kevin Kwan y protagonizada por los actores Constance Wu y Henry Golding en los papeles principales. Wu, quien nació en Estados Unidos, tiene ascendencia china; Golding es malayo.

Su elenco, a su vez, incluye a a actores de origen asiático establecidos y en pleno ascenso como Michelle Yeoh (El tigre y el dragón); Ken Jeong (¿Qué pasó ayer?); Gemma Chan (Código Sombra: Jack Ryan); y Akwafina (Ocean’s 8: las estafadoras).

Más allá de la naturaleza de su reparto, Locamente millonarios también encabeza un verano estadounidense con una mayor apertura a historias protagonizadas por figuras asiáticas, tanto en el cine como el streaming.

El thriller "Buscando…" (que llega a Uruguay en setiembre) y la comedia romántica "A todos los chicos de los que me enamoré" (disponible en Netflix) también responden a este fenómeno.

Buscando… es un suspenso cuya trama se desarrolla enteramente en diferentes pantallas: computadores, teléfonos, televisores. Lo protagoniza John Cho, quien no es una cara nueva en Hollywood -protagonizó las comedias de Harold & Kumar y la saga de Star Trek- pero que aquí se encuentra con su primer protagónico con una distribución internacional. Y es que desde su estreno en el último Festival de Sundance, Buscando... ha cosechado interés gracias a la innovación de su narrativa.

Netflix también muestra señales de una representación más diversa en la industria audiovisual estadounidense. A todos los chicos de los que me enamoré es una nueva comedia romántica original de Netflix estrenada en 2018 -sucesora de la entrañable Set it up: el plan imperfecto- y está protagonizada por la joven Lana Condor, actriz estadounidense nacida en Vietnam.

Si bien "A todos los chicos de los que me enamoré" presenta un reparto diverso -con actores caucásicos, negros y asiáticos- es el protagónico de Candor posiciona a la película como una descendiente moderna del cine de John Hughes.

Para una industria instalada en país donde el 5,6% de la población es asiática, Hollywood parece estar dispuesta a enmendar viejos errores, como los cometidos en Doctor Strange y Misión rescate, donde los personajes originalmente asiáticos (en las obras literarias adaptadas) fueron suplantados por intérpretes blancos.

Mientras que la Academia también se está poniendo al día en su diversificación (sus últimas invitaciones fueron enviadas a miembros de todas las etnias), en el cine ya se está pudiendo ver el cambio El caso de la taquillera Locamente millonarios, que ya tiene una secuela en camino, indica que el público también está dispuesto a aceptarlo.