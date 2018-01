Dos historias de mujeres que dicen mucho sobre todos nosotros

Las dos ganadoras a mejor película en las dos categorías en que dividen sus premios, la Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood, comedia y drama, fueron para dos grandes películas de espíritu independiente y que tienen a mujeres decididas, aunque distintas, en sus protagónicos.

Por un lado la ganadora como mejor comedia o musical, Lady Bird —que no me cansaré de vincular con La chica de rosa— es un encanto de película sobre una adolescente (la también premiada Saoirse Ronan) que empieza a salir al mundo, con un par de novietes, una madre preocupada a niveles que a un púber le parecen molestos y una amiga divina de la que, como suele pasar, se aleja por nuevos amigos no tan divinos, no tan amigos. La directora y guionista Greta Gerwig (la actriz de Frances Ha y Greenberg de Noah Baumbach) consigue un retrato autobiográfico sobre ese difícil tránsito hacia hacerte adulto. Aún no tiene fecha de estreno en Uruguay

Tres anuncios por un crimen, la ganadora como mejor drama, es otra formidable historia de otras vidas en crisis. Es la historia de una mujer (Frances McDormand, mejor actriz) que exige mediante unos carteles en las afueras de su pequeño pueblo, que las autoridades hagan algo para resolver la violación y asesinato de su hija. Aunque tiene toda la pinta de un drama, el director Martin McDonagh (el de Escondidos en Brujas) la llena de momentos de comedia porque nada es lo que parece: ni la historia, ni los personajes, ni el género. Así, consigue un tono inusual que juega con las expectativas y los sentimeintos del espectador. El final es muy bueno. Tiene fecha de estreno anunciada para el 18 de enero.