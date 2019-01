Las historias de John Green siguen tentando al cine y la televisión

Sin dudas el escritor John Green se ha convertido en un fenómeno. No solo ha atrapado a millones de lectores, también ha servido de material para varias películas. Actualmente hay tres adaptaciones, de distintos países que se encuentran en desarrollo.

Por un lado, Buscando a Alaska (Looking For Alaska) será adaptada en formato serie de la mano del servicio de streaming Hulu, mientras que Mil Veces Hasta Siempre (Turtles all the Way Down) tendrá su adaptación cinematográfica en un futuro no tan cercano.

También Netflix está trabajando en una película basada en la historia Noches Blancas (Let it Snow), y ya tiene confirmado caras conocidas para sus protagonistas. La joven Kiernan Shipka (a quien vimos de niña en Mad Men y protagonizó uno de los éxitos del año pasado, El Mundo Oculto de Sabrina), Isabela Moner (Sicario: El Día del Soldado), Odeya Rush (Lady Bird), y la dos veces nominada al Oscar, Joan Cusack, son algunos del los nombres confirmados para la adaptación de la comedia romántica.