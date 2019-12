La historia de Joonas Suotamo, el actor que le da vida a Chewbacca en la nueva "Star Wars"

Ian Spelling, THe New York Times

El personaje de Finn (John Boyega), es uno de los protagónicos en las nuevas películas de Star Wars, pero no es el papel más grande en Star Wars: el ascenso de Skywalker, por lo menos no es el más alto.

Ese sería Joonas Suotamo, el exjugador de baloncesto proveniente de Finlandia que interpreta a Chewbacca, el Wookie favorito de todos, en la película que se estrenará el 19 de diciembre en Uruguay.

“Siempre fui fanático de Star Wars”, dijo el altísimo finés durante una conversación telefónica reciente desde Los Ángeles. “Mi papá me enseñó las películas cuando éramos pequeños. Digamos que no sabía que existía la vida sin Star Wars. Siempre me estuvo jalando hacia su galaxia mágica y todas las aventuras y la pelea entre el bien y el mal. Por eso siempre ha sido parte de mi vida”, dijo Suotamo. “En realidad no sé qué sería de ella sin las películas”.

Suotamo, de 33 años, entró a la saga con Star Wars: el despertar de la fuerza (2015), como doble de Peter Mayhew, el actor que interpretó a la leal criatura peluda durante décadas, desde la primera película de Star Wars (1977). Asumió el papel completamente en Star Wars: los últimos Jedi (2017), Han Solo: una historia de Star Wars (2018) y ahora en El ascenso de Skywalker.

Chewbacca, un querido personaje que tiene un nuevo actor para que lo interprete. Foto: Difusión

Suotamo recordó que Mayhew -que había lidiado con la edad y problemas en su espalda durante la última década, y murió en abril- se hizo su amigo y lo apoyó mientras el joven tomó su papel como Chewie.

“Peter era todo un caballero”, dijo Suotamo. “Lo conocí por primera vez en Pinewood Studios, justo antes de que comenzáramos a filmar El despertar de la fuerza. Aunque fue difícil compartir y poco a poco renunciar al papel, de verdad se mostró muy agradecido de que me encantara el personaje y que les tuviera tanto respeto a él y a su trabajo. Eso me hizo muy feliz”.

“Hablar con él sobre el personaje me enseñó mucho sobre los límites físicos que tiene Chewbacca”, comentó. “Chewbacca no puede alzar la vista directamente. Siempre mueve su cabeza en diagonal, un poco torcido y de manera incómoda. Hablar de todas esas cosas de verdad me ayudó a interpretar el personaje cuando me ponía el traje. Peter fue esencial con toda su ayuda”.

Lando Calrissian (Billy Dee Williams), Poe Dameron (Oscar Isaac), Chewbacca, D-O, y BB-8 en el Halcón Milenario. Foto: Vanity fair

El argumento de El ascenso de Skywalker sigue siendo un secreto, aunque algo se conoce gracias a los avances, afiches y fotografías que han aparecido. Rey (Daisy Ridley) seguirá su camino y se topará otra vez con Kylo Ren (Adam Driver) mientras sigue siendo tentada por el Lado Oscuro.

También regresan personajes conocidos de la franquicia, entre ellos Lando Calrissian (Billy Dee Williams), el emperador Palpatine (Ian McDiarmid), Luke Skywalker (Mark Hamill), Poe Dameron (Oscar Isaac) y el general Hux (Domhnall Gleason). Carrie Fisher aparecerá por última vez como Leia, gracias a material audiovisual de El despertar de la fuerza y Los últimos jedi que no se usó, y se suman nuevos personajes interpretados por Keri Russell y Richard E. Grant.

Joonas Suotamo (Chewbacca), Ridley, Anthony Daniels (C-3PO), y John Boyega (Finn) en una pausa de la filmación "El ascenso de Skywalker". Foto: Vanity Fair

Suotamo no habló de la nueva entrega, pero señaló que, “después de todas las películas con las que hemos crecido, finalmente estamos obteniendo respuestas finales para ponerle broche de oro a todo”.

En cuanto a Chewbacca, después de que su amigo Han Solo (Harrison Ford) fuera asesinado por Kylo Ren en El despertar de la fuerza, el Wookiee se encuentra acompañado por Lando Calrissian. “Chewbacca ha sido parte de esta Resistencia durante mucho tiempo, y podríamos decir que lo ha visto todo”, dijo Suotamo, “pero siempre está listo para regresar una vez más y darle a la Resistencia la ayuda que necesita. Eso quise transmitir esta vez”.

Contar con Billy Dee Williams como Lando fue emocionante, dijo. “Pudimos hacer algunas cosas divertidas con él, y se mostró muy agradecido de que los jóvenes nos lo tomáramos tan en serio y de tener esta oportunidad”.

Aunque El ascenso de Skywalker dará fin a la saga familiar de los Skywalker, Disney planea hacer más películas y programas de televisión de Star Wars. Suotamo interpretó a un Chewbacca mucho más joven en Solo, por ejemplo, y volvió a ponerse su traje de Wookiee para la atracción de simulador de movimiento de Disneyland “Millennium Falcon: Smugglers Run”. No hay motivo por el que no lo pudiera volver a interpretar en próximos proyectos. “Estoy totalmente dispuesto”, dijo, asumiendo que haya “historias interesantes” y “buenas aventuras” que contar.