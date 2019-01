Historia de amor entre forasteros cumple 15 años

El tiempo es inexorable y la mayoría de las veces pasa más rápido de lo que uno cree. Ese lugar común sirve para avisar que ya pasaron 15 años del estreno local de Perdidos en Tokio. La mención viene al caso porque ahora se anuncia que su directora, Sofia Coppola, y su estrella, Bill Murray, volverán a estar juntos en un proyecto cinematográfico.

El reencuentro será en la película On the Rocks que además tiene otra característica única: marcará el estreno del gigante Apple en la producción de cine, informó el medio especializado Deadline.

La actriz Rashida Jones, la hija del música Quincy Jones, también formará parte del elenco de este largometraje sobre el reencuentro en Nueva York de una joven madre con su vividor y seductor padre.

Tráiler de la película "Perdidos en Tokio"

Estrenada en Uruguay, el 13 de febrero de 2003, Perdidos en Tokio (cuyo título original es Lost in Traslation) es una melancólica historia de amor tirando a platónico entre un actor de Hollywood (Murray) y la esposa de un fotógrafo (Scarlett Johansson) varados en un hotel de la capital japonesa. La película impulsó la carrera de Johansson y revitalizó la de Murray, un comediante surgido en la década de 1970, y que desde entonces patentó esa cara de aburrido que le caía muy bien al papel.

Llamativa y muy moderna, Perdidos en Tokio reveló el talento de Coppola, una de las herederas del clan fundado por su padre, Francis Coppola y que es pura aristocracia de Hollywood. En esa troupe familiar hay que ubicar a Roman Coppola, Nicolas Cage y Jason Schwartzman, entre otros.

Sofia demostró estar a la altura de exigencia de su apellido (su padre ganó Oscar por El Padrino y es el director de obras fundamentales del cine americano como La conversación y Apocalypse Now) con una película personal y verdaderamente novedosa.

Una banda de sonido inteligente (el final con “Just Like Honey” de Jesus and Mary Chain es mágico; el karaoke con “More Than This” de Roxy Music), una historia de amor especial y Tokio como otro planeta, son algunos de los detalles que nos encantaron a todos.

Perdidos en Tokio le dio el Oscar al mejor guion original a Coppola, y estuvo nominada a mejor película, mejor director y mejor actor (Murray).

Coppola y Murray trabajaron juntos en A Very Murray Christmas (2015), un especial navideño producido por Netflix.

Aunque es considerado un comediante y fue parte de la primera generación de humoristas surgidos en el programa Saturday Night Live en la década de 1970, desde Perdidos en Tokio, Murray ha desarrollado una carrera como actor de cineastas independientes y prestigiosos. El año pasado volvió a trabajar con Wes Anderson (una dupla que empezó en Tres son multitud) en Isla de perros y ahora están filmando The French Dispatch, donde también están Timothée Chalamet, Saoirse Ronan and Willem Dafoe.

Y además, Murray tiene dos películas de zombies: la secuela de Tierra de zombies y The Dead Don’t Die, la nueva de Jim Jarmusch con Chloë Sevigny, Tilda Swinton, Adam Driver y Selena Gomez.

Desde Perdidos en Tokio, Coppola, que tiene 47 años y debutó como bebé que bautizan en el final de la primera El Padrino, se ha consolidado como una directora importante e independientes con películas vistosas como María Antonieta, la reina adolescente, En un rincón del corazón, Adoro la fama y El seductor, una remake feminista de una película de Don Siegel y Clint Eastwood.

Apple salió a pelearla

On the Rocks es el primer proyecto en coproducción que pone en marcha Apple con A24 (la productora detrás de éxitos como la oscarizada Luz de luna o la elogiada El legado del diablo). La movida encaja con la reciente estrategia del gigante fundado por Steve Jobs de entrar en el terreno del entretenimiento. Apple tiene proyectos con estrellas como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Damien Chazelle, Steven Spielberg, J.J. Abrams, Chris Evans y Oprah Winfrey.