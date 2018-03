Héroe a la medida de estos tiempos

Cindy PEarlman, The New York Times

John Boyega no se considera un especialista en ciencia ficción, pero su filmografía dice lo contrario. El actor británico, conocido por ser el reacio rebelde Finn en la saga de Star Wars, un personaje que creó en Star Wars: El despertar de la fuerza (2015) y revivió en Star Wars: los últimos Jedi (2017). Boyega ya está de regreso con una nueva película taquillera de ciencia ficción: Titanes del Pacífico: La insurrección que se estrena mañana en Uruguay.

“Es maravilloso poder adentrarse en todos los elementos de la ciencia ficción con los que amé crecer”, comentó el actor de 25 años. “¿Acaso mi misión es formar parte de todo eso? Creo que, básicamente, sí. Este es un buen comienzo”.

Titanes del Pacífico: La insurrección está ambientada 10 años después de los sucesos de la versión de Titanes del Pacífico de Guillermo del Toro (2013), en la que una batalla entre humanos y criaturas del más allá derivó en un apocalipsis mundial. Idris Elba protagonizó en aquella película como Stacker Pentecost, y Boyega, interpreta a su hijo, Jake Pentecost.

Jake se une al regreso de Mako Mori (Rinko Kikuchi) para dirigir una nueva generación de pilotos Jaeger, incluyendo a su rival Lambert (Scott Eastwood) y a la hacker Amara (Cailee Spaeny). Su misión: eludir una nueva amenaza Kaiju.

A Boyega le asombró que le pidieran unirse al reparto de Titanes del Pacífico: La insurrección. Era fanático de la primera película, pero no estaba en sus planes. Luego, su agente organizó una reunión al estilo meet-and-greet en Legendary Entertainment.

Vea el trailer de "Titanes del Pacífico: La insurrección" que se estrena esta semana

“Cuando nos sentamos a conversar en la reunión con Legendary, nunca me imaginé que hablaríamos de Titanes del Pacífico”, dijo Boyega. “Creí que se trataba de una reunión muy general, pero los asistentes comentaron ‘John, ven acá. Solo queremos mostrarte unas cosas’. Entramos en otra habitación y me vi con un traje de Jaeger. En ese momento exclamé ‘¡Mierda! ¡Para esto me trajeron!’”

“Ese ‘mierda’ lo pronuncié con mucha emoción”, se apresuró a añadir.

Para quienes no conocen Titanes del Pacífico un traje Jaeger es un tipo especial de arma móvil (básicamente un robot gigante con un piloto humano) creado por el Programa Jaeger. Los Jaegers son la línea de defensa más efectiva en contra de los Kaiju, una raza de criaturas anfibias diseñada genéticamente.

Para ver Cuatro momentos de una carrera 1 Attack the Block Año 2011 Director Joe Cornish 2 Star Wars: El despertar de la fuerza Año 2015 Director J.J. Abrams 3 Detroit: Zona de conflicto 2017 Katherine Bigelow 4 Star Wars: Los últimos Jedi Año 2017 Director Rian Johnson 5 6 7 8 9 10

Boyega también participó como uno de los productores. “La razón por la que elegí contribuir creativamente detrás de cámaras es que me encantó la primera película”, afirmó. “También me di cuenta de que es una de las franquicias cuyos fanáticos esperaban que se hiciera una secuela. Recuerdo que cuando se estrenó hubo todo tipo de rumores respecto a una secuela. Fue algo de lo que se estuvo hablando mucho tiempo”.

“No te puedes separar por completo de la historia original o ignorar lo que hizo Del Toro”, dijo. “Nuestra misión no era rescribir lo hecho por Del Toro, sino basarse en eso y expandir este universo. Esta película es independiente y profundiza en la historia. Tenemos la oportunidad, estando a diez años de distancia en el futuro, de extendernos respecto al lugar que ocupan los humanos en este momento”.

Scott Eastwood interpreta al copiloto de Jake. “No es nada sin su mejor amigo”, comentó Eastwood en una entrevista aparte, “pero ahora tienen que solucionar algunos asuntos del pasado. Son grandes amigos, pero deben comprenderse mutuamente”.

Parte de la emoción de Boyega por hacer la película residió en reunirse con el director Steven S. DeKnight para hablar de los detalles de la nueva generación de Jaegers. “Repasamos cada robot y sus habilidades específicas”, explicó Boyega. “Los personajes crean al robot y reflejan su propia personalidad en las máquinas. Por ejemplo, Scrapper es rápido, ingenioso y divertido, como Amara, el personaje de Cailee. Gipsy es el robot líder, pero, puesto que en su interior hay jóvenes, podrás ver que en ocasiones eso arma un lío, por lo que todo es aún más genial”.

Boyega creció en Londres y es de padres británico-nigerianos. Su padre era ministro pentecostal.

Comenzó a actuar en obras de teatro escolares, donde, a los nueve años, lo descubrió el director artístico del Teatro Peckham, un centro de capacitación para jóvenes actores. A pesar de la esperanza de su padre de que se convirtiera en ministro, Boyega perseveró en la actuación y más tarde estudió artes escénicas en el South Thames College. Se inscribió en la Universidad de Greenwich para estudiar cine y comunicación, pero abandonó la escuela con el fin de hacer audiciones para personajes en cine y televisión.

Su gran oportunidad llegó con la interpretación del miembro de una pandilla en Attack the Block (2011), otro drama de invasión alienígena, aunque con poco presupuesto.

Continuó con Junkhearts (2011), Imperial Dreams (2014), El círculo (2017) y Detroit: zona de conflicto (2017), además de que coprotagonizó 24: Live Another Day (2014) de Fox. Sin embargo, El despertar de la fuerza fue la película que lo convirtió en un artista de talla internacional.

Star Wars: los últimos Jedi fue un éxito que acumuló ganancias por más de 1.300 millones de dólares. La nueva serie por lo general tuvo críticas positivas y agradó a los fanáticos que se mostraban dudosos respecto a las precuelas de 1999 a 2005.

“La historia de Star Wars avanza constantemente, y siempre evoluciona”, dijo Boyega. “Ahora se trata de desafiar a esos personajes que se encuentran bajo una presión intensa. Todos ellos tendrán su propia recapitulación”.

Boyega jamás olvidará la lección aprendida durante este tiempo en el mundo de la ciencia ficción.

“Lo mejor de la ciencia ficción comienza con gente normal a la que le piden que dé un paso al frente y conquiste algo”, dijo Boyega. “Es un gran mensaje. Creo que cualquiera puede dar ese paso y ser el héroe”.