¿De qué está hecho Marvel?

Detrás de un puesto de revistas y diarios. Así recibe un empleado del Museum of Pop Culture (Museo de la Cultura Pop) de Seattle a quienes están por entrar a la exhibición “Marvel: Universe of Super Heroes” (Marvel: Universo de superhéroes), inaugurada el pasado 21 de abril.

Es un detalle pequeño, aunque necesario, para recordar un tiempo en el que las historietas dominaban, junto a las noticias, las calles de Estados Unidos. Hoy es más común ver a los superhéroes esparcidos por todo el mundo a través el cine, la televisión y los servicios de streaming.

“Marvel: Universe of Super Heroes”, hoy la exhibición estelar del vistoso museo diseñado por el arquitecto Frank Gehry, reúne 80 años de la historia del hogar de Spider-Man y Iron Man en un recorrido que resulta entretenido y visualmente sorprendente, aunque un poco superficial (Como las películas de superhéroes menos memorables).

Iron Man

La muestra ocupa dos pisos del museo y en ella se puede ver de todo: hay historietas, audiovisuales, disfraces y artefactos originales utilizados en las películas de Marvel y Disney, al igual que reproducciones a escala de personajes como Spider-Man, Pantera Negra y Ben Grimm, más conocido como “La Cosa” de los Cuatro Fantásticos. En ellas recaen la mayoría de los selfis de los visitantes.

La coherencia del recorrido, es un poco confusa, aunque tampoco es necesario seguir el trayecto marcado. Si bien el inicio de la muestra es cronológico ─empezando por la historia de Timely Publications y Atlas Comics, empresas que luego se convertirían en Marvel─, el foco se mueve rápidamente hacia los personajes y no tanto a los creadores.

Hay secciones más interactivas que valen el costo de la entrada (alrededor de los 35 dólares), como una habitación que simula el mundo mágico de espejos del Doctor Strange de Benedict Cumberbatch o una instalación junto a los trajes de Iron Man utilizados por Robert Downey Jr. que permite ponerse en la piel de Tony Stark.

Black Panther

La mayor riqueza de “Marvel: Universe of Super Heroes”, sin embargo, se encuentra en su material de origen: los cómics. La muestra contiene páginas originales que dibujantes legendarios como Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita Sr. y Frank Miller hicieron a la hora de plasmar momentos icónicos en las aventuras Los Vengadores, Spider-Man, Daredevil y Wolverine, entre otros.

Ver las correcciones y hasta errores en las páginas originales de historietas clásicas, prestadas a las muestras por coleccionistas privados, brinda una oportunidad poco común para los fanáticos de La Casa de las Ideas, el otro nombre por el que se lo conoce a Marvel.

Y si bien la originalidad detrás del diseño del Museum of Pop Culture parece encajar perfecto con la imaginación detrás de los superhéroes, no hay nada en la exhibición que no permita trasladarla a otros países fuera de Estados Unidos, donde estos personajes también gozan de mucha popularidad.

Aunque el mayor foco de la exposición está puesto en los personajes que hoy gozan de una mayor popularidad en el cine, también hay espacios para los héroes que las series de Marvel han retratado en producciones para Netflix y la señal estadounidense ABC. El hecho de que Pantera Negra y Capitana Marvel, dos personajes que el estudio busca seguir impulsando a futuro, tengan un espacio dedicado enteramente a ellos, es una mayor señal de sinergia empresarial que de una preocupación en la curaduría de la muestra.

Al combinar análisis sobre el diseño, la narrativa y las biografías de los creadores detrás de los personajes, se puede entrever algunos de los rasgos que hicieron de los héroes de Marvel personajes más identificables que las deidades o ricachones popularizados en la editorial rival DC de la mano de Superman y Batman.

Y si bien el El Hombre del Mañana tiene una merecida mención en la muestra (ni Marvel ni otras empresas existirían sin él), la creatividad detrás del trabajo de mentes como las del guionista Stan Lee es indiscutible.

La exhibición hace un buen trabajo en recapitular algunos de los trasfondos sociopolíticos que se esconden detrás de la creación de personajes como el Capitán América y Hulk. Más importante aún, la principal sensación que la exhibición “Marvel: Universe of Super Heroes” deja una vez que se completa el recorrido es que todavía, a pesar de que pasaron 80 años, hay historias por descubrir con estos héroes. Solo es cuestión de elegir dónde encontrarlas.