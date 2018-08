Ya hay Charles Manson para Quentin Tarantino

Ya se sabía que el elenco de Once Upon a Time in Hollywood, próxima película de Quentin Tarantino, cuenta con participaciones estelares como Brad Pitt, Leonardo Di Caprio y Al Pacino, pero todavía faltaba llenar un papel muy importante: el del asesino Charles Manson.

Esta semana se supo que el cineasta finalmente encontró al actor indicado. El australiano Damon Herriman se pondrá en la piel del asesino serial, fallecido en 2017.

Sobre la trama de la película, Tarantino había adelantado en marzo: “Es una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969, en el apogeo del Hollywood hippie. Los dos protagonistas son Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de wésterns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Pitt). Ambos tienen problemas para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rich tiene una vecina muy famosa... Sharon Tate”.

Once Upon a Time in Hollywood será estrenada en Uruguay en agosto de 2019.