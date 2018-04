"Han Solo", un estreno sorpresa en el Festival de Cannes

Una presentación mundial en el prestigioso Festival de Cine de Cannes tendrá Han Solo, la nueva película derivada del universo Star Wars.



Si bien la película no llegará a los cines de Uruguay hasta el 24 de mayo, un día antes de su estreno mundial, esta "premiere" generará las primeras reacciones de la película dirigida por el ganador de Oscar Ron Howard.



Una película complicada, ya que Howard tomó las riendas de la película tras el despido de Phil Lord y Chris Miller (The Lego Movie), quienes fueron reemplazados, en el medio del rodaje, por un director que grabó varias escenas extra sobre el origen del famoso contrabandista que en las películas de Star Wars interpretó Harrison Ford.



Esta nueva película cuenta con las actuaciones de Alden Ehrenreich (Han Solo), Emilia Clarke (Qi'Ra), Donald Glover (Lando Calrissian), Woody Harrelson (Tobias Beckett), Paul Bettany (Dryden Vos) y Thandie Newton (Val), entre varios más.



Si bien parece extraño que un festival tan prestigioso como Cannes, que abrirá con la película Everybody Knows del dos veces ganador del Oscar Asghar Farhadi que protagonizan Javier Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín, integre a este film, la realidad es que Cannes no es ajeno a los blockbusters de Hollywood.

Es que por La Croisette desfilaron los actores de Shrek, X-Men: La batalla final y Up, una aventura de altura. Tampoco Han Solo es la primera película de Star Wars que se estrena allí, ya que el Episodio III: La venganza de los Sith y cierre de la segunda trilogía filmada (es la primera en el orden de la historia) que dirigió George Lucas, también pasaron por este festival.