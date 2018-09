Lo que se sabe de la nueva "Space Jam", que tendrá a LeBron James a la cabeza

La década de los noventa tuvo varias de esas películas inolvidables para toda la familia. Una —y creo que todo lector podrá recordarla— fue Space Jam, aquella que mezclaba dos hitos de la época: a Michael Jordan y a los Looney Tunes.

Ahora, justo en estos años que el cine y la música funcionan a pura nostalgia de esas últimas décadas del siglo XX, The Hollywood Reporter informó que habrá segunda parte de Space Jam y que el basquetbolista elegido para sustituir a Jordan será LeBron James, la estrella NBA de estos últimos tiempos, figura de Los Ángeles Lakers.

LeBron James en "Esta chica es un desastre". Foto: difusión

También se dijo que Ryan Coogler, el director de Pantera Negra será el productor de la segunda parte. El director será Terence Nance, creador de Random Acts of Flyness para HBO y conocido por su film experimental The Oversimplification of Her Beauty. La filmación comenzará una vez que termine la temporada de la NBA.

LeBron James. Foto: AFP

Si bien es la primera película de James como protagonista, el basquetbolista ya tuvo su paso por la pantalla en la película Esta chica es un desastre (es de 2015 y está en Netflix).

El basquetbolista declaró a The Hollywood Reporter que esta colaboración es mucho más que los Looney Tunes y él. Añadió: "Me encantaría que los niños entendieran el poder que tienen en sus manos si persiguen sus sueños. Y creo que Ryan consiguió eso a través de 'Pantera Negra".

La Space Jam original se estrenó en 1996 y recaudó 250 millones en el mundo, lo que es una cifra alentadora para quienes están por detrás de la segunda parte, una idea que andaba en la vuelta desde hacía tiempo. En un principio se habló de Justin Lin (Rápidos y furiosos) como posible director, pero finalmente quedó en manos de Terence Nance.