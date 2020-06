Una guía para acompañar el ciclo del cine de Almodóvar que empieza en TV Ciudad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Era difícil, por lo menos desde esta distancia, predecir la estatura artística que alcanzaría Pedro Almodóvar cuando uno lo veía travestido y pendenciero en Laberinto de pasiones una de sus películas de jovenzuelo y que, igual, era una película prometedora. Allí parece, cantando “Suck It To Me” con su partenaire McNamara y más punk no se podía llegar a ser. Era el rostro de la movida madrileña.

Casi 40 años después, Almodóvar ha ganado canas, premios (incluyendo dos Oscar) y prestigio, aburguesando una estética que igual sigue teniendo algo de aquel aire punk. Aunque lo disimule tras referencias melodramáticas o policiales, sigue siendo a los 70 años, un madrileño irreverente, integrado pero a la vez independiente.

La madurez que despliega en la última década con películas como Julieta, La piel que habito y, principalmente, la personalísima Dolor y gloria hablan, además, de su vigencia creativa.

Mañana, sábado 12, a las 22.00, TVCiudad comienza un ciclo de películas de Almodovar (que abarca tres sábados) de su período de consolidación artística, narrativa y personal y que lo confirmó como el más grande de los directores europeos en actividad. Su cine es colorido (¡esos rojos!), no le teme a los géneros y presenta héroes dolidos por su pasado, el amor o la soledad, esos tres males modernos que Almodóvar ha retratado con tanta pericia.

Estas son las películas que van en el ciclo de TV Ciudad.

Todo sobre mi madre (1997)

Combinando citas bastante explícitas a La malvada de Mankiewicz, Noche de estreno de Cassavetes (el accidente, por ejemplo) y Un tranvía llamado deseo, consiguió un melodrama maduro sobre una madre (Cecilia Roth) que pierde a su hijo. Consiguió, además su primer Oscar (en este caso a mejor película extranjera) y el premio como mejor director del Festival de Cannes. La historia suma, además una monja enferma de Sida y embarazada (Penélope Cruz), un padre transexual y abandónico y a la entrañable Agrado (Antonia San Juan) monologando sobre lo que caro que sale ser auténtica. Tiene todos los ingredientes para un drama seco, profundo, sobre almas rotas que intentan, como sea, conseguir una probable rendención. (Mañana, sábado 11)

La mala educación (2004)

Segunda entrega de una trilogía que bien podría llamarse autobiográfica y que integran La ley del deseo y Dolor y gloria. Como las otras está centrada en un director de cine (Fele Martínez) que recuerda a un Almodóvar joven, que se cruza con un viejo compañero de colegio (Gael García Bernal) que viene con una historia que puede ser una película muy parecida a la que estamos viendo. El relato sigue la relación de estos dos personajes, con un agregado de prostitución, transformismo y abuso sexual clerical. Otro drama de los importantes repleto, como es marca de la casa, de preciosismos visuales. (Sábado 19)

Hable con ella (2002).

Le dio su segundo Oscar (en este caso a mejor guion original) y es un melodrama masculino, sobre el dolor del amor, la obsesión y su consecuencia inevitable, en el mundo almodovariano de la perversión. Eso estaba presente en todas las películas sobre hombres enamorados (donde están Átame y Los abrazos rotos), una zona almovariana donde Hable con ella tiene un destaque. Darío Grandinetti interpreta a Marco Zuloaga, un periodista de llanto fácil que acompaña con devoción el coma de su novia torera (Rosario Flores) que fue herida por un toro. En el hospital conoce a Benigno (Javier Cámara), un enfermero que cuida con excesiva y peligrosa dedicación a Alicia (Leonor Watling), una paciente que también está en coma. Entre ambos hombres empieza a generarse un vínculo y una complicidad de enamorados en transición comatosa. La historia, armadas con idas y vueltas cronológicas puede ser vista como un drama de posesión, como queda, más o menos explícito en la escena final. Una película brillante. (Sábado 26)