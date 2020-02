"Guasón" llega como favorita a los Bafta con Pedro Almodóvar buscando la gloria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al igual que a los premios Oscar, la pelicula Guasón de Todd Phillips llega este domingo como la favorita, con once nominaciones, en la 73 edición de los premios británicos de cine, los Bafta, una cita cinematográfica de altos vuelos en la que el español Pedro Almodóvar competirá como mejor película en lengua no inglesa por Dolor y Gloria.

Al Royal Albert Hall llegan también otras producciones latinas como la animación española Klaus, del también director español Sergio Pablos, que está nominada como mejor cinta de animación, y Los dos Papas, dirigida por el brasileño Fernando Meirelles, y que concurre en las categorías de mejor película británica, mejor actor y mejor guión adaptado.

A las once nominaciones de Guasón le siguen muy de cerca El Irlandés, de Martin Scorsese, y Había una vez en... Hollywood, de Tarantino, con diez candidaturas cada una, mientras que 1917, de Sam Mendes, y Jojo Rabbit, de Taika Waititi, que optan respectivamente a nueve y seis galardones.

Phillips competirá también por la máscara dorada a la mejor película junto a El Irlandés de Scorsese y Había una vez en... Hollywood de Tarantino, en un duelo que se repetirá dentro de una semana en la gala de los Óscar, donde los tres se volverán a ver las caras para hacerse con la estatuilla a mejor película.

En esta ocasión, los tres películas tendrán que medir fuerzas además con Parásitos, la aclamada comedia negra del surcoreano Bong Joon-ho, y 1917, el drama bélico del director inglés Sam Mendes, que ya sorprendió hace un mes en los Globos de Oro, donde se hizo con los galardones a la mejor cinta dramática y al mejor director.

Estos cinco mismos directores (Mendes, Scorsese, Phillips, Tarantino y Joon-ho) repiten candidaturas al Bafta a la mejor dirección, una categoría en la que no aparece ninguna mujer nominada.

La organización de los premios Bafta —entregados un mes después de los Globos de Oro y considerados la antesala a los Óscar— ha recibido duras críticas desde dentro y fuera del sector ante esta falta de diversidad, que también se ha extendido a las categorías interpretativas, donde no figura ninguna persona que no sea blanca.

En esta línea, en el apartado a mejor actor, compiten Leonardo Dicaprio en Había una vez en... Hollywood, Adam Driver en la historia de un divorcio en Marriage Story, Joaquin Phoenix en Guasón, Taron Egerton en Rocketman y Jonathan Pryce en Los dos Papas.

En la categoría a mejor actriz, las nominadas son Scarlett Johansson en Marriage Story, Saorise Ronan en Mujercitas, Charlize Theron por su papel en El Escándalo, Renée Zellweger por Judy y Jessie Buckley en Wild Rose.

Más diversidad racial y de género se vio entre los nominados en la categoría de mejor intérprete revelación en la que figuran Awkwafina (The Farewell), Kelvin Harrison (Waves), Micheal Ward (Blue story), Kaitlyn Dever (Booksmart) y Jack Lowden (Fighting with my Family).

En cuanto a las películas nominadas como la mejor de habla no inglesa, la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar se enfrenta a la surcoreana Parásitos, la británica-siria For Sama (Waad al-Kateab, Edward Watts), la estadounidense The Farewell (Lulu Wang) y la francesa Retrato de una mujer en llamas (Céline Sciamma).

Entre los favoritos de esa categoría está Almodóvar. El manchego ya ha ganado tres máscaras doradas dentro de esta misma categoría en ediciones anteriores: La piel que habito (2012), Hable con ella (2003) y Todo sobre mi madre (2000).

Por su parte, Sam Mendes parte favorito en la sección a mejor película británica por el ejercicio de destreza técnica que hace en 1917, una historia que nació de los relatos de su abuelo, Alfred Hubert Mendes, sobre la Primera Guerra Mundial.

Sus rivales: Bait de Mark Jenkin, For Sama de Waad al-Kateab y Edward Watts, Rocketman de Dexter Fletcher, Sorry we missed you de Ken Loach y Los dos papas de Fernando Meirelles.

Entre las mejores películas animadas figuran este año la citada Klaus, Frozen 2, Toy Story 4 y A Shaun the Sheep movie: Farmageddon, mientras que Diego Maradona, Apollo 11, American factory, For Sama y The great hack compiten en la categoría de mejor documental.

Por el momento, el único que llegará con el premio asegurado de esta 73 edición será Andy Serkis que recibirá un Bafta honorífico. El director y actor británico es reconocido por interpretar a Gollum en las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

La gala será presentada por el irlandés Graham Norton y se celebrará en el Royal Albert Hall de Londres.