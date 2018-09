"Green Book" triunfó en Toronto y se ilusiona con los próximos Oscar

La 43 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto terminó el domingo con dos ganadores: Green Book, del director Peter Farrelly, y las películas producidas por los servicios de streaming.

Green Book obtuvo el Premio del Público de TIFF que, aunque es un festival no competitivo, tiene ese galardón que, sin el brillo de los premios que conceden otros festivales como el de Venecia o San Sebastián, tiene una importancia para los estudios. Es que los antecedentes indican que el público de Toronto ha anticipado varias de las películas que serían premiadas en los siguientes Oscar.

Esa racha se inició en 1981, cuando el Premio del Público fue para Carros de fuego de Hugh Hudson, que ese año ganó el Oscar a la Mejor Película. Desde entonces, el público acertó en sus predicciones con Belleza americana (1999), ¿Quién quiere ser millonario? (2008), El discurso del rey (2010), Argo (2012), 12 años de esclavitud (2013) y En primera plana (2015). Y como a la prensa canadiense le gusta destacar, la correlación entre este reconocimiento del TIFF y el gusto de los miembros de la Academia está a años luz de la de los jurados de Venecia o Cannes.

Pero antes de llegar a Toronto, "Green Book" ya se colocaba como una de las películas que podía llegar a las nominaciones de los Oscar.

El film se basa en la vida real de Tony Lip, un italoestadounidense que durante años proporcionó seguridad en el club Copacabana de Nueva York, y que en 1962 se convirtió en chofer de un destacado pianista negro, Don Shirley, durante una gira por el sur de Estados Unidos. Esa gira de Shirley, interpretado por el oscarizado Mahershala Ali, es el corazón de la película.

En Toronto, además, otros títulos que gustaron al público y la crítica son If Beale Street Could Talk del estadounidense Barry Jenkins; Roma, del mexicano Alfonso Cuarón; First Man, dirigido por Damien Chazelle e interpretado por Ryan Gosling, y The Hate U Give, de George Tillman Jr.

Aparte, los servicios de streaming como Netflix y YouTube reivindicaron la calidad y validez de sus producciones para las pantallas grandes, y el espaldarazo del festival se hizo sentir con fuerza.

Y en Toronto también hubo un desfile de estrellas, entre las que destacaron Kristen Stewart, Rosamund Pike, Maggie Gyllenhall o Nicole Kidman, para participar de las diferentes proyecciones.