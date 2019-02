"Green Book" se quedó con el Oscar a mejor película; "Roma" y "Bohemian Rhapsody" arrasaron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Queen + Adam Lambert abrió con un golpe de rock la 91° edición de los Premios Oscar, una ceremonia esperada porque se llegó a ella con varias polémicas, cambios de opinión y la renuncia del anfitrión. Tras la actuación de la banda y un clip armado con fragmentos de las películas nominadas, las comediantes Tina Fey, Amy Poheler y Maya Rudolph subieron al escenario para tirar chistes, obvio, y entregar el primer premio de la noche.

Regina King se llevó el Oscar a mejor actriz de reparto por su trabajo en If Beale Street Could Talk, una de las pocas nominadas a estos premios que todavía no se estrenó, ni tiene fecha de estreno, en Uruguay. Más de una hora después, Mahershala Ali ganó como actor de reparto por su trabajo en Green Book, que sigue en cartel en las salas locales.

Y Free Solo, que Nat Geo estrenará el 3 de marzo para América Latina, fue elegido inmediatamente después como mejor documental.

El vicepresidente, una de las más nominadas de la noche (con siete candidaturas, incluyendo la de mejor película), ganó el Oscar a mejor peinado y maquillaje. Y Pantera Negra obtuvo el de mejor vestuario, un galardón que le hizo justicia a uno de los rubros más fuertes del film.

Pantera Negra consiguió rato después su segundo premio de la noche, por diseño de producción. La estatuilla fue en parte por el trabajo de Hannah Beachler, quien había hecho historia al ser la primera mujer afroamericana nominada en esta categoría.

Roma, otra de las más nominadas (10), consiguió su primer Oscar cuando había pasado la primera hora de ceremonia. Alfonso Cuarón subió al escenario para recoger el premio a mejor fotografía; es el primer director en haber sido nominado a los galardones de la Academia por la dirección de la película y la dirección de fotografía.

Poco después Cuarón volvió a escena, para recibir el premio a mejor película extranjera. Era uno de los galardones que parecían asegurados para su "Roma".

Los premios a mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido, fueron los dos para Bohemian Rhapsody, que también ganó a mejor montaje.

Spider-Man: un nuevo universo ganó como mejor película animada, otro premio que parecía estar asegurado por los elogios que ha cosechado a nivel mundial este film, y por su calidad. Además, Bao, de Pixar, y Period. End of Sentence, disponible en Netflix, ganaron como mejor cortometraje animado y mejor cortometraje documental, respectivamente; y los mejores efectos visuales fueron para Primer hombre en la Luna.

Uno de los pocos momentos de verdadera alegría que se dio en la gala, tuvo que ver con la reacción del equipo detrás de Skin, el cortometraje de ficción que ganó en su categoría. Hubo gritos, saltos, alguna lágrima y toda esa euforia que tan bien le viene a galas como estas.

Después, Green Book sumó una nueva estatuilla, por mejor guion original, y la última de Spike Lee, El infiltrado en el KKKlan, fue la ganadora en la categoría de mejor guion adaptado. Spike Lee, todo de violeta, aprovechó para hacer un profundo discurso y se llevó un montón de aplausos.

Y en cuanto a la música, Pantera Negra consiguió su tercer galardón gracias a la banda sonora compuesta por Ludwig Göransson, mientras que Lady Gaga y Mark Ronson ganaron en la categoría de mejor canción, por "Shallow", de Nace una estrella. El tema ya había tenido reconocimientos en esta temporada de premiaciones, y fue interpretado en la gala por Gaga y Bradley Cooper, director y protagonista del film.

Rami Malek cerró en los Oscar una temporada brillante, y tras arrasar con los premios más importantes por su interpretación de Freddie Mercury, consiguió la estatuilla de la Academia a mejor actor. A su vez, la estatuilla fue la cuarta de la noche para Bohemian Rhapsody. Lo mismo le pasó a Olivia Colman, quien ganó a mejor actriz por La favorita (una de las películas más nominadas de la edición, y que quedó casi con las manos vacías) y no pudo disimular su sorpresa.

Ya pasada la 01.00, Cuarón volvió a aparecer en escena porque ganó el premio a mejor director, por Roma. Cuarón es el segundo mexicano en ganar dos veces esa estatuilla, y el suyo fue el quinto Oscar para un director mexicano en los últimos seis años.

Y cuando todo parecía encaminarse para la consagración definitiva de su película, el Oscar a mejor película fue para Green Book. Lo entregó Julia Roberts y fue un reconocimiento con gusto a poco para una ceremonia que, de por sí, no tuvo demasiado condimento.