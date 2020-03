El fuerte impacto del coronavirus que se hace sentir en la cultura de todo el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sin festivales, ni estrenos y rodajes y nada de público en directo. La vida cultural se impone una cuarentena para frenar posibles contagios masivos por el coronavirus, una pandemia que ha obligado a millones de personas a buscar el entretenimiento sin salir de casa.

En Uruguay se suspendió Montevideo Rock y los recitales anunciados de Chayanne y Lindsey Stirling, además de postergarse estrenos de cine. El Ballet Nacional del Sodre decidió suspender la función de ayer y aguarda la decisión que tome el Consejo de Ministros para las próximas funciones del ballet Un tranvía llamado deseo. A partir del lunes 16 se informará sobre los cambios de fecha o devoluciones de este espectáculo.

Chayanne canceló su gira por el Coronavirus. Foto: Difusión

Y en el mundo, las actividades fueron cayendo como piezas de dominó. Así queda la cuarentena impuesta por el coronavirus a la cultura, un día después de su declaración como pandemia por la Organización Mundial de la Salud con cerca de 110.000 casos en todo el mundo.

El cine amenazado

A pesar de que lanzó su primer tráiler hace un mes, la franquicia Rápidos y furiosos ha decidido aplazar un año completo el estreno de su novena película. Si iba a llegar en mayo de este año, pero pasó para el 21 de abril de 2021, día que antes estaba reservado para la décima entrega.

El estreno de la novena entrega de "Rápidos y furiosos" se retrasa hasta 2021. Foto: Archivo

Tampoco se estrenará el nuevo filme de James Bond, Sin tiempo para morir una decisión que se tomó hace varias semanas al aplazar el lanzamiento desde abril hasta octubre.

Después de aplazar el estreno global de Mulan y de cerrar sus parques temáticos, Disney ha tomado otra decisión drástica para frenar la crisis por el coronavirus: suspender la producción de todas sus películas, con la animación como excepción.

La remake en acción real de la película "Mulán" también retrasa su estreno. Foto: Difusión

De esta manera, la nueva versión con actores reales de La sirenita retrasará su rodaje, que iba a comenzar en nueve días en Londres, lo mismo que el thriller de Guillermo del Toro Nightmare Alley, el drama de Ridley Scott The Last Duel y la siguiente entrega de Mi pobre angelito.

La nueva Peter Pan y Wendy, así como Shrunk, una secuela del clásico de la década de 1980 Querida encogí a los niños, también se retrasan, aunque ambas estaban en una fase temprana de preproducción.

La decisión de Disney afecta a una gran número de estudios de los que la compañía es propietaria, como Fox o Searchlight.

Marvel, también bajo el control de Disney, ya suspendió por su parte el rodaje de Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, después de que su director, Destin Daniel Cretton, se haya aislado por decisión propia.

"Competencia Oficial", la película con Penélope Cruz y Antonio Banderas suspendió la filmación en España. Foto: Archivo

La factoría de Mickey Mouse también ha suspendido unos 16 pilotos de televisión por las mismas razones, según han informado medios de comunicación especializados.

Asimismo, ya se han interrumpido rodajes de otros estudios diferentes como Mission: Impossible en Italia, Competencia Oficial -protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez- en España.

Y los preparativos para filmar la cinta biográfica sobre Elvis Presley quedan pausados después de que uno de sus protagonistas, Tom Hanks, haya dado positivo por el coronavirus en Australia.

Tom Hanks junto a su esposa Rita Wilson. Ambos confirmaron tener coronavirus lo que hizo suspender la filmación de la biografía de Elvis Presley en Australia. Foto: AFP

Ayer, además, se anunció la suspensión de los rodajes de una veintena de series. Y los estudios han tomado una medida drástica: los programas se graban sin público en directo hasta nuevo aviso.

Además se postergó hasta nuevo aviso la entrega de los premios Platino al audiovisual iberoamericano que se iban a entregar en la Riviera maya, el primer fin de semana de mayo. Y se cancelaron los festivales de Guadalajara, Tribeca y Miami. Cannes aún no tomó una decisión.

También cayeron los espectáculos de Broadway, que en línea con las recomendaciones de las autoridades de Nueva York están cancelados desde el jueves.

Ni festivales, ni conciertos.

Madonna, Maluma, Jorge Drexler, Green Day, BTS y Juanes son solo algunos de los artistas que han cancelado sus conciertos por todo el mundo.

BTS, un fenómeno que tuvo que suspender conciertos por el Coronavirus. Foto: Archivo

Quizás la decisión más drástica fue la de aplazar el festival Coachella hasta otoño (boreal). Un anunció que llegó tras varios días de constantes rumores y que obligará a alterar las agendas de miles de espectadores que ya tenían su entradas y de cientos de artistas como Frank Ocean, Travis Scott, Rage Against the Machine, Calvin Harris, Thom Yorke y Lana del Rey.

Tampoco se celebrarán el festival SXSW de Austin, Texas, el Ultra Music Festival de Miami (Florida) y no se entregarán los Premios Latinos BMI.

Ni el rock sonará por encima del coronavirus, pues el Salón de la Fama del Rock & Roll pospuso su ceremonia anual por el mismo motivo. Los honores a Whitney Houston y Depeche Mode tendrán que esperar.