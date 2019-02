"Free Solo", un documental con chances de Oscar, llega directo a Nat Geo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

De la mano de la reconocida documentalista Elizabeth Chai Vasarhelyi y el fotógrafo y montañista Jimmy Chin, llegará a Nat Geo Free Solo, un relato sobre el escalador en la técnica solo integral Alex Honnold, a medida que se prepara para lograr el sueño de su vida: escalar sin cuerdas el muro de granito más famoso del mundo de 914 metros, El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite.

Es un documental que ha tenido un gran paso por la temporada de premios. Estuvo nominado al Bafta, al gremio de productores, y tuvo participación el circuito de festivales internacionales. Este domingo, en los Premios Oscar, puede llevarse el premio al mejor documental.

Claro que Free Solo no tiene el Oscar asegurado, ya que completan el quinteto seleccionado: Hale County This Morning, This Evening, sobre la vida de los habitantes del condado de Hale, en Alabama; Minding the Gap, una historia de jóvenes skaters; Of Father and Sons, sobre la guerra en Siria, y RGB, una biopic sobre la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg.

VIDEO | Tráiler del documental "Free Solo"

El canal National Geographic registró la hazaña de Alex Honnold, y estrenará el documental Free Solo en exclusiva para América Latina, el próximo domingo 3 de marzo.

La directora dijo que “Free Solo es una película intensamente personal. Estoy casada con un escalador y me interesan los temas emocionales relacionados con la escalada. Para mí era importante que la película explorara no solo los diálogos internos de Alex, sino también sus relaciones personales, con su familia y amigos, y la naciente relación entre Alex y su novia, Sanni McCandless. Queríamos saber cómo vive Sanni con los riesgos que corre Alex, y el modo en que Alex maneja el balance entre sus aspiraciones como escalador y su vida personal. Siempre llevaré conmigo las escenas increíblemente sinceras entre Alex y Sanni”.