El Festival de Mar del Plata también reclama paridad

América del Sur tiene un solo festival Clase A, del tipo Cannes, Venecia y San Sebastián: es el Festival de Cine de Mar del Plata, que comenzó este sábado y se extenderá hasta el 17 de noviembre, cuando se realizará la ceremonia de clausura y se entregarán los premios Astor.



Y ayer, este festival de cine firmó la carta de paridad e inclusión de las mujeres en la industria audiovisual, en el marco de un foro de perspectiva de género, en momentos de creciente pedido por mayor igualdad en este campo.

De esta forma, Mar del Plata se suma a los festivales de Cannes, Venecia y San Sebastián, a la hora de suscribir la Carta de Paridad y la Inclusión de las Mujeres en el Cine, que asume el compromiso de compilar estadísticas desagregadas por género, para disponer de datos fiables sobre la presencia de proyectos liderados por mujeres, además de hacer pública la lista de miembros de los comités de selección y programación, entre otros puntos.

La carta fue firmada por el vicepresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Fernando Juan Lima, y la directora artística del festival, Cecilia Barrionuevo, quien es la primera mujer en ocupar ese puesto en la historia del festival argentino, evento que este año incorporó el foro de perspectiva de género.

“Pensé que sería interesante juntar a todas las personas, a todos los colectivos, las agrupaciones, las directoras y productoras, y que se arme este foro para dar mayor voz, mayor visibilidad, y que realmente se problematice y que se comparta entre todos qué es lo que está pasando”, dijo Barrionuevo a Reuters al final del evento, “y ver cómo se pueden encarar ciertos mecanismos para que en un futuro estas desigualdades puedan ir desapareciendo”.

El panel titulado “Experiencia: Desigualdades y Acción” del foro, estuvo integrado por mujeres pertenecientes a distintos grupos de técnicas, guionistas, actrices, además de la directora argentina Lucrecia Martel y de la realizadora colombiana-francesa Laura Huertas Millán, quien relató su experiencia como integrante del Colectivo 50/50 para 2020 en Francia, que se hace eco de iniciativas similares en Estados Unidos y España.

“La idea es tener acciones concretas que le vamos a proponer a instituciones, ya sean privadas o públicas, festivales, ministerios, sindicatos para trabajar por la igualdad”, dijo Huertas Millán a Reuters, quien contó que el objetivo es que en 2020, las elecciones de los festivales y las políticas culturales reflejen el número de mujeres que trabajan en la industria.

Presencia

Uruguayas en competencia

Solo cuatro películas uruguayas se encuentran en el Festival de Cine de Mar del Plata.Una sola, Belmonte de Federico Veiroj integra la selección de la Competencia Oficial por el premio Astor. Hay tres películas en la sección Panorama. Se trata de Cartitas de Marco Bentancor y Alejandro Rocchi (que ya tuvo su estreno en Uruguay); (We Are Not Going To) Fiesta Nibiru de Manuel Facal y Porno para principiantes de Carlos Ameglio.