Un festival, una italiana y Tom Cruise a la carrera

Se renueva bastante la cartelera de cine, desde hoy, incluyendo uno de los blockbusters del año, una esperada película italiana y un festival en el cine Alfabeta.

Vea el tráiler de "Misión imposible: Repercusión", la nueva de Tom Cruise

El blockbuster (el anglicismo que designa un estreno de esos en los que la industria espera rompan todo en la taquilla) es, claro, Misión Imposible: Repercusión, la franquicia que tiene el rostro y las acrobacias de Tom Cruise en un papel que nació en la televisión en la década de 1960 y que tiene una exitosa traslación cinematográfica que empezó en 1996 y aquí llega a su sexta entrega.

Dirigido por Christopher McQuarrie, que ya trabajó con Cruise en la anterior entrega de la saga (Misión imposible: Nación Secreta) y que ahora vuelve a imprimirle el ritmo que necesita una historia descabellada con villanos que quieren conquistar el mundo y un grupo que tiene la misión, si es que decide aceptarla, de frenar esos planes. Lo van a hacer de todas las maneras posibles incluyendo unas máscaras hiperrealistas y unas escenas de riesgo que Cruise alardea hace él mismo.

La historia incluye tres cabezas nucleares, agencias del gobierno metiéndose en asuntos de otros y villanos malísimos que siempre encuentran su castigo. Enfrentarse a Tom Cruise tiene un precio alto.

Lo acompañan viejos conocidos de la serie (el improbable hacker que hace Ving Rhames), ingresos más recientes como Simon Pegg (como el alivio cómico Benji) y algún nuevo ingreso como el agente August Walker que interpreta Henry Cavill.

Para un público un poco más reposado hay un par de opciones. Por un lado, está el 13 Festival de Cine Judío que va desde hoy hasta el 5 de agosto en el complejo Alfabeta y Punta Shopping de Life Cinemas. Son nueve películas de diversos orígenes e intereses diversos. Conviene ver la programación en www.lifecinemas.com.uy.

Tráiler de "Los oportunistas", la nueva del director de "Perfectos desconocidos"

El director de uno de los grandes fenómenos del cine europeo reciente, Perfectos desconocidos, Paolo Genovese, tiene película nueva, Los oportunistas. La escribió, la dirigió y participan algunos actores de aquel exitoso antecedente. Se trata de una historia bien teatral sobre un mefistofélico personaje que cumple sueños de una decena de personas a cambio de algo moralmente reprobable. Es un drama con algunos apuntes que hablan de lo que somos capaces de hacernos. Es una adaptación de una miniserie estadounidense The Booth at the End.

Vea el tráiler de "Amor a medianoche", una romántica y juvenil que se estrena hoy

Para un público más adolescente se estrena Amor de medianoche sobre una muchacha que no puede exponerse al sol y que, en esas condiciones conoce al amor de su vida. Es una remake de una película japonesa, la dirige Scott Speer (responsable de algún capítulo de la saga Step Up) y actúan Bella Thorne (Amityville: El despertar) y Patrick Schwarzenegger, quien, obvio, es el hijo del viejo Terminator.

Finalmente fuera del circuito comercial, hay dos estrenos. En Cinemateca 18, va Una mujer, una vida, dirigida por Stéphane Brizé sobre novela de Guy Maupassant, Jonás y el circo sin carpa, un documental brasileño sobre un circo infantil. Dirige Paula Gomes.