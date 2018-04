Cómo festejar el premio de Scorsese: viendo sus películas

El director neoyorquino Martin Scorsese es el ganador más reciente del Premio Princesa de Asturias y, para celebrarlo, nada mejor que una recomendación de cinco películas del director que se pueden ver desde Uruguay a través de diferentes servicios de streaming.

Taxi Driver (1976)



Dónde verla: en Claro Video y NS Now.



"Are you talking to me'", le dice De Niro a un espejo y uno entiende que se ha vuelto un tipo peligroso. Uno de los más profundos análisis del Estados Unidos después de Vietnam, Taxi Driver es, junto a Toro salvaje, la mejor obra del Scorsese joven. De Niro es Travis Brickle, un taxista que pasa de villano a héroe en una noche sangrienta. La música de Bernard Hermann acompaña a la perfección ese universo de neon, smog y decadencia.