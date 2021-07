Fernando Epstein, un nuevo uruguayo que podrá votar en los Premios Oscar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció este jueves la lista de los nuevos miembros a los que invitó a sumarse a su plantel. Son 395 personas de 50 países diferentes y hay un uruguayo incluido: Fernando Epstein, quien aceptará la convocatoria y podrá votar en las próximas ediciones de los Premios Oscar.

"Claro que voy a aceptar", dijo Epstein a El País tras conocerse la noticia. "Todavía no se que implica en la práctica (tengo una vaga idea, y la tarea pendiente de leer todo), pero desde ya lo tomo como un reconocimiento hermoso, no solo para mi, sino para un grupo enorme de personas que me acompañaron hasta este lugar, dándome apoyo, amistad y sobre todo su talento, porque como productor mi trabajo es ayudar a otros a contar mejor sus historias, pero para eso primero se precisan sus historias. Y también equipos que hacen crecer esas historias, la cosa se ramifica sin parar".

El productor también entendió a este como "un reconocimiento para mi familia entera, incluidos los que ya no están, pero que fueron siempre apoyo incondicional, incluidos mis amigos de toda la vida. Es lindo ver como todos lo toman como propio, y yo siento que así es".

Editor y docente, Epstein es un productor con vasta trayectoria en el cine nacional y latinoamericano. Su primer trabajo en ese rol fue en la película 25 Watts de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll (2001), y de ahí en más estuvo en Whisky de la misma dupla, en La perrera de Manuel Nieto (2006), Acné, Gigante, Hiroshima, 3, Tanta agua, El 5 de Talleres, Las olas, el documental Locura al aire, Monos del colombiano Alejandro Landes y Alelí, de Leticia Jorge. Las dos últimas están disponibles en Netflix.

Fundador de Control Z Films y de la productora Mutante Cine, también ha coproducido los filmes argentinos El custodio (2006), Un mundo misterioso (2011), Historia del miedo (2014) y Mi amiga la del parque (2015); la francesa Una vida lejana, la brasileña Benzinho y la paraguaya Las herederas, estrenada en 2018.



La lista completa de sus trabajos abarcan decenas de reconocimientos en festivales nacionales e internacionales de cine.



Uruguay ya tiene su representación en la Academia. Allí ya están los directores de fotografía César Charlone, Pedro Luque y Bárbara Álvarez (quien fue la fotógrafa e 25 Watts), y el músico Jorge Drexler, ganador de una estatuilla por la canción "Al otro lado del río" hecha para la película Diarios de motocicleta.