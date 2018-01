Fede Álvarez y un reparto de caras nuevas

Tras el éxito a nivel internacional de su primera película original (No respires), el director uruguayo Fede Álvarez volverá a una propiedad establecida: la saga literaria criminal Millennium.

Actualmente el uruguayo se encuentra filmando la adaptación de Lo que no te mata te hace fuerte (The Girl in the Spider’s Web, en el original).

Se trata de la primera entrega de la franquicia que no fue escrita por Stieg Larsson, sino por David Lagercrantz.

Para la película, que el estudio Sony espera estrenar en octubre de este año, Álvarez y su equipo de producción ya cuentan con un elenco principal que, si bien no cuenta con estrellas, si tienen figuras que están demostrando su potencial en la industria.

Al igual que la versión que David Fincher dirigió en 2012 con Daniel Craig y Rooney Mara, los personajes principales de la película de Álvarez serán el periodista Mikael Blomkvist y la hacker Lisbeth Salander.

Esos papeles serán interpretados, respectivamente, por Sverrir Gudnason y Claire Foy.

El primero es la cara más desconocidas de las dos, pero ya tuvo un pasaje por los cines uruguayos. En 2017, el actor sueco protagonizó Borg Mcenroe: la película, donde interpretó al jugador de tenis Björn Borg. Con una actuación de gran seriedad, tanto física como emocional. Gudnason demostró ser de lo mejor de ese drama deportivo. El papel del sobrio y problemático cronista no le supondrá un problema.

Foy por su parte, ya ha ganado mayor popularidad a nivel internacional gracias a su papel como la reina Isabel II en la serie de Netflix, The Crown.

Ese rol no solo le valió premios como el Globo de Oro sino que probablemente la ayudó a obtener el papel de Salander, ya que la inglesa se encuentra en pleno ascenso dentro de Hollywood.

En términos actorales, Foy ya demostró en The Crown que sabe sufrir y liderar, pero ahora deberá someterse a una transformación física para ser Salander, cuya caracterización requiere un cuerpo flaco (casi anoréxica, tatuajes y otras alteraciones corporales.

Sobre la decisión de elegir nuevos actores para esos roles en lugar de apelar al regreso de Craig y Mara, el director uruguayo fue muy claro en las redes sociales.

“Se dice que el 50% del trabajo del director es el casting. Si tomara el casting (increíble) de Fincher, no estaría haciendo la mitad de mi trabajo”, respondió el director a un usuario.

Entre otras figuras del reparto de The Girl in the Spider’s Web se encuentran Sylvia Hoeks como la hermana gemeral de Salander y el actor Claes Bang, de la premiada The Squere, en un rol antagonista no especificado.

También se sumaron a la película Cameron Britton -la figura sorpresa de la serie Mindhunter- como un aliado de Salander y el actor Lakeith Stanfield (Atlanta) como un oficial de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos.