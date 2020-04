Fede Alvarez tiene proyecto nuevo como director: una película de zombies

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El uruguayo Fede Alvarez dirigirá 16 States, una película con zombies para la compañía Lionsgate. Alvarez figurará, además, como productor junto al también uruguayo Rodolgo Sayagués.

No se sabe mucho del guion escrito por John Requa y Glenn Ficarra (los de Loco y estúpido amor y la serie This is Us, aunque hay quienes han mencionado Soy leyenda, aquella con Will Smith como una referencia.

Después de La chica de la telaraña, el nombre de Alvarez ha estado vinculado a muchos proyectos como director pero éste parece el más avanzado. También se lo ha mencionado a cargo de una remake de Laberinto, aquella película de la década de 1980.

Además, Alvarez escribió el guion de la segunda parte de No respires que dirigirá su compinche Sayagués y está detrás de la producción de la remake de El loco de la motosierra. Además como parte de un acuerdo que la compañía de Sayagués y Alvarez, Bad Hombre, tiene con Legendary Pictures se había hablado de un proyecto que dirigiría Alvarez y que había sido definido como El resplandor en la Casa Blanca.

Ninguno de estos proyectos tiene fecha de producción ya que todo la industria del entretenimiento está detenida por el coronavirus.